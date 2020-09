Potsdam

Nach der Ankündigung, dass im Fall der Rückkehr zum Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes in den Servicegesellschaften des kommunalen Ernst von Bergmann-Klinikums massiv Stellen abgebaut werden sollen, kochen die Emotionen in der Stadtpolitik hoch.

Darum geht es

Wenn alle Mitarbeiter der Klinikgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt werden, wird das teuer. Konkret geht es in der Auseinandersetzung um die Servicegesellschaften, die sich zum Beispiel um die Reinigung kümmern. Wie Kliniksprecherin Theresa Decker vorrechnet, würden die Lohnkosten der Servicegesellschaften mit dem Tarif um 3,14 Millionen Euro im Jahr steigen. Diese Summe soll, so sieht es das Klinikum, von der Stadt Potsdam getragen werden, sonst müssten Stellen abgebaut werden. „Bei der Frage einer Gegenfinanzierung setzen wir auch weiterhin auf eine Unterstützung der Landeshauptstadt Potsdam“, sagt Theresa Decker. Diese verbindliche Zusage fehlt bisher.

Die Klinik-Chefs Tim Steckel und Hans-Ulrich Schmidt haben sich immer wieder gegen den Tariflohn positioniert, weil sie eine Verschuldung des gesamten Krankenhauses befürchten.

Das will die Kooperation

Am Donnerstag haben sich Oberbürgermeister Schubert als alleiniger Gesellschaftervertreter, die Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikums und Gesundheitsbeigeordnete Brigitte Meier (beide SPD) mit den Spitzen der rot-rot-grünen Rathauskooperation ins Gespräch begeben. „Es besteht Einigkeit darüber, dass die Belegschaft ebenso wie die Geschäftsführung Sicherheit braucht, was den Defizitausgleich angeht“, sagt eine Stadtsprecherin auf Anfrage. „Wir sind mit dem Oberbürgermeister einig darin, dass die Stadt für Verluste in der Bilanz, die dem Klinikum durch den SVV-Beschluss zur Tarifrückkehr entstehen, die finanzielle Verantwortung übernimmt. Dazu wird die Kooperation einen entsprechenden Grundsatzbeschluss in die SVV einbringen“, sagt Daniel Keller für die SPD. Ausgeglichen werden sollen die zusätzlichen Aufwendungen zur Einführung des TVöD. Hierfür muss ein Prüfmechanismus etabliert werden – Blankoschecks für das Unternehmen wird es natürlich nicht geben. Aber wir wollen die nötige Sicherheit – auch in wirtschaftlicher Hinsicht – für das Klinikum schaffen“, ergänzt Gert Zöller für die Grünen.

Das fordert die Opposition

Die Opposition im Stadthaus fordert den Oberbürgermeister zum Handeln auf. Schubert müsse, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Götz Friederich, „die gebotene Verantwortung für die Stabilität des Klinikums und für den Erhalt der Arbeitsplätze übernehmen.“ Mit einer bloßen Anordnung zur Umsetzung an die Geschäftsführung werde der Oberbürgermeister seiner Verantwortung nicht gerecht. „So nimmt er wissentlich die Entlassung von hunderten Arbeitnehmern in Kauf.“

Die FDP-Fraktion hatte als einzige geschlossen gegen die Tarifrückkehr gestimmt und sieht sich nun bestätigt. „Wir haben genau das kommen sehen“, sagt die Stadtverordnete Sabine Becker. „Wenn man Tarifanpassungen vornimmt, muss man auch gerecht bleiben. Wir können es wirtschaftlich nicht nachvollziehen, man hätte das vorhersehen müssen. Man hätte nicht so unverantwortlich handeln dürfen, wie Rot-rot-grün das in Potsdam getan haben.“

Die Fraktion Die Andere steht hingegen weiter zum Beschluss. Der Fraktionsvorsitzende Carsten Linke sagt: „In der Servicegesellschaft arbeiten viele Beschäftigte für eine besonders schlechte Bezahlung.“ Solche prekären Arbeitsverhältnisse könnten weder Ziel eines städtischen Krankenhauses sein, noch entspräche es den Beschlüssen der SVV, diese weiterzuführen. „Nur eine angemessene Bezahlung verhindert die Abwanderung der Arbeitskräfte ins benachbarte Berlin und höhere Sozialausgaben für die Stadtkasse“, so Linke.

Das sagt die Gewerkschaft

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert schon seit langem eine tarifliche Bezahlung der Klinik-Mitarbeiter. Gewerkschaftssekretär Torsten Schulze war am Mittwoch dabei, als die Chefs der Servicegesellschaft, Jan Leuthold und Hans-Ulrich Schmidt, die Mitarbeiter über den möglichen Stellenabbau informierten. „Die beiden Geschäftsführer haben eindeutig damit gedroht, dass Leistungen ausgeschrieben werden und dann der Stellenabbau kommen wird“, sagt er. „Schon jetzt schauen sie nach anderen Angeboten“, sagt er. Mehr noch: Nach Darstellung des Gewerkschafters hat die Geschäftsführung die Mitarbeiter aufgefordert, sich gegen die Mehrbezahlung zu stellen. „ Schmidt sagte, er würde sich freuen, wenn die Belegschaft sich da hinter die Geschäftsführung stellt und klar macht, dass der TVöD der falsche Weg sei.“

Diese Kritik hat das Bürgerbegehren

Dieses Vorgehen lehnt nicht nur Verdi ab. Auch die Initiative „Gesunde Zukunft Potsdam“, die mit ihrem Bürgerbegehren schon vor der Stadtverordnetenversammlung die Tarifrückkehr angestrebt und dabei mehr als 15 000 Unterschriften in der Bevölkerung gesammelt hatte, bleibt bei der Forderung. „Es geht jetzt ans Eingemachte. Die Bedingungen sind klar, die Umsetzung der Beschlüsse steht an und nun sollte die Politik aus unserer Sicht zügig reagieren“, sagt Michael Schmid von der Initiative. Er spricht von einer offenen Drohung des Klinikums in Richtung Stadtverwaltung – „vielleicht ist es sogar ein persönlicher Angriff auf Herrn Schubert. Der muss sich jetzt klar bekennen.“ Es sei immer klar gewesen, dass höhere Löhne Geld kosten würden. „Aber wir denken nach wie vor, dass die Mittel vorhanden sind. Es wird hier gerade Meinung auf Kosten der Angestellten gemacht. Und zwar genau der Angestellten, die ohnehin am wenigsten verdienen.“

Von Saskia Kirf