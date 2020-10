Sanssouci

Im Streit um die schleppende Sanierung des denkmalgeschützten Bürgerbahnhofs will die Stadt dem Investor offenbar eine letzte Frist setzen. Schafft er es in dieser Zeit nicht, das Gebäude fertig zu sanieren und als Gaststätte zu öffnen, werde die Stadt von ihrem im Kaufvertrag festgeschriebenen Rücktrittsrecht Gebrauch machen.

Stadt müsste Kaufpreis zurück erstatten

Nach MAZ-Informationen soll der Hauptausschuss am Mittwochabend im nichtöffentlichen Teil der Sitzung darüber informiert werden. Rathaussprecher Jan Brunzlow bestätigte auf Anfrage, dass der Bürgerbahnhof auf der Tagesordnung stehe, wollte sich aber nicht zu weiteren Details äußern.

Nach MAZ-Informationen müsste die Stadt bei einem Rücktritt den vom Investor gezahlten Kaufpreis zurück zahlen, dabei soll es sich um einen Betrag im unteren sechsstelligen Bereich handeln. Nicht erstattet würden hingegen die seither getätigten Investitionen. Zwischenzeitlich war die Rede von mehreren Millionen Euro.

Hinzu käme die Auflage an den Investor, das Grundstück schuldenfrei an die Stadt zu übergeben. Als gewisses Risiko im Falle einer erheblichen Grundschuld gilt eine Zwangsversteigerung durch die Bank. Damit verlören Investor und Stadt gleichermaßen den Zugriff auf das Grundstück. Wohl wegen dieser Risiken soll das weitere Vorgehen mit dem Hauptausschuss abgestimmt werden.

Gebäude sollte 2013 saniert sein

Die Stadt hatte das 6000 Quadratmeter große Grundstück mit dem 1869 errichteten Bahnhofsgebäude 2010 an den Berliner Großgastronom Josef Laggner verkauft. Nach ursprünglicher Maßgabe sollte der Bau bis 2013 saniert sein und als Gastronomiebetrieb eröffnet werden.

Wegen Verzugs auf der Baustelle war im Frühsommer 2017 erstmals bekannt gegeben worden, dass die Stadt vom Investor eine Vertragsstrafe einziehen und durch das Rechtsamt den Rücktritt vom Kaufvertrag prüfen lassen werde.

Zweite Prüfung zum Rücktrittsrecht

Im Frühsommer hatte das Rathaus mitgeteilt, dass nunmehr zum zweiten Mal die Rückabwicklung des Kaufvertrages mit der Laggner-Gruppe geprüft werde. Die Angelegenheit sei einem Rechtsanwalt übergeben worden „mit der Fragestellung, unter welchem Bedingungen und Risiken die Stadt vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen könnte“.

Bekannt wurde bei der Gelegenheit auch, dass der Bauherr bei der Sanierung gegen Auflagen verstoßen habe. So sei der Exzellenzenzimmer genannte historische Empfangsraum „unerlaubt zu einem kleinen Imbiss/Ausschank“ umgebaut worden.

Erste Baugenehmigung 2017 abgelaufen

Eine Rückbauverfügung sei zugunsten einer zweijährigen Nutzung „verworfen worden“, der Rückbau sollte im Zuge eines neuen Bauantrags geregelt werden. Die erste Baugenehmigung war 2017 abgelaufen.

Bahnchef Mehdorn wollte den Bürgerbahnhof abreißen Das 1869 errichtete Fachwerksgebäude des Bürgerbahnhofs gilt als seltenes Stück Bahnhofsarchitektur und einzig erhaltenes Potsdamer Bahnhofsgebäude aus der frühen Zeit der preußischen Eisenbahn. Hartmut Mehdorn als damaliger Chef der Deutschen Bahn AG forderte 2004 im Zuge der Sanierung des Kaiserbahnhofs und von dessen Ausbau zur Bahn-Akademie den Abriss des Bürgerbahnhofs. Die Stadt übernahm das denkmalgeschützte Gebäude 2006 für einen symbolischen Euro. Die ursprünglich ab 2007 geplante Sanierung wurde aufgeschoben. 2010 veräußerte die Stadt die Immobilie an den Berliner Großgastronom Josef Laggner ( Lutter & Wegner), der sie sanieren und danach als Restaurant betreiben wollte.

Bei der Laggner-Gruppe, die in Potsdam das Krongut Bornstedt, die Kongsnaes-Matrosenstation und den Augustiner in der Mittelstraße 18 betreibt, war am Dienstag keine Stellungnahme zu bekommen. Auch eine Anfrage der MAZ im Zusammenhang mit der Berichterstattung im Juni war ohne Antwort geblieben.

Von Volker Oelschläger