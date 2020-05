Streit um Corona-Bonus: Offener Brief der christlichen Kliniken

Potsdam

Im Streit um die alleinige Würdigung der Mitarbeiter des Potsdamer Klinikums Ernst von Bergmann mit einer Prämie für ihren Einsatz in der Corona-Krise haben sich die Mitarbeitervertretungen der drei christlichen Krankenhäuser mit einem offenem Brief an den Oberbürgermeister und die Stadtverordneten gewandt.

in dem der MAZ vorliegenden Schreiben heißt es: „Nach Beschlüssen von Bund und Land musste alle drei Kliniken umgehend ihre Tagesgeschäft einstellen, elektiven Eingriffe absagen, auf Notfallchirurgie umstellen und Stationen für die Versorgung von COVID-19 Patienten einrichten. Mit einer strategischen Versorgungsstaffelung, gegenseitige Unterstützung und enger Zusammenarbeit haben wir die Patientenversorgung unserer Stadt für mehrere Wochen bewältigt.“

Auf die „Vorgabe unserer Stadt“, die Patientenversorgung Potsdams zu übernehmen, nachdem die Patientenaufnahme im kommunalen Krankenhaus gestoppt werden musste, hätten die christlichen Kliniken Potsdam (CKP), das St. Josefs-Krankenhaus, das evangelische Zentrum für Altersmedizin Potsdam und die Oberlinklinik gGmbH „mit einem sofortigen Konzeptpaket reagiert, dass innerhalb von wenigen Stunden umgesetzt werden konnte: „In der Bewältigung der Herausforderungen der Corona-Epidemie steht das gesamte Personal aller drei Kliniken gemeinsam zusammen.“

Mit einer Prämienzahlung wolle die Stadt Potsdam den Kollegen des städtischen Klinikums für Ihre besonderen Leistungen während der Corona-Krise danken. Dies sei, so die Mitarbeitervertretungen, „ein wichtiges und wertschätzendes Signal und sehr zu begrüßen“: „Aber wie verstehen die Mitarbeitenden der CKP, die die Patientenversorgung während des Aufnahmestopps im städtischen Klinikum aufrecht erhalten haben, dieses Signal?“

Die Mitarbeitenden der CKP fühlten sich „in ihrem Engagement und Einsatz in der extrem belastenden und herausfordernden Zeit während des Aufnahmestopps des Stadtklinikums von der Stadt Potsdam nicht gesehen und wertgeschätzt“. Über mehrere Wochen hätten die CKP den Versorgungsauftrag des städtischen Klinikums der Stadt Potsdam erfüllt, so die Mitarbeitervertretungen: „Haben nicht auf sie eine Anerkennung von seiten der Stadt verdient?“

In ihrem Schreiben bitten sie die Stadtverordneten und den Oberbürgermeister darum, „zeitnah ins Gespräch“ zu kommen: „Wir möchten uns mit Ihnen darüber austauschen, wie wir in gemeinsamer Verantwortung erreichen können, dass in einer derart besonderen und extremen Ausnahmesituation die Leistungen alle, die um den Erhalt der Patientenversorgung Ringen, gleichermaßen wert geschätzt werden.“

Wie berichtet, haben die Stadtverordeten Anfang Mai mit dem Tarifangleich für das nichtärztliche Personal des Klinikums Ernst von Bergmann die Zahlung einer einmaligen Anerkennungsprämie von 500 Euro an alle Mitarbeiter des Klinikums in Potsdam beschlossen. Die Summe von insgesamt 900.000 Euro wird aus Rücklagen der Stadt finanziert.

Am Montag äußerten Vertreter des St. Josefs-Krankenhauses gegenüber MAZ Kritik an der alleinigen Berücksichtigung des städtischen Klinikums.

Die CDU-Fraktion hat am Montagabend einen Antrag verabschiedet, nach dem auch den Mitarbeitern der christlichen Kliniken mit einem Bonus in gleicher Höhe gedankt werden soll. Der Antrag soll Anfang Juni in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden.

Von Volker Oelschläger