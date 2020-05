Bad-Gutscheine statt Corona-Bonus: Oberbürgermeister will Sachprämie für Helfer

Potsdam

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) macht den Mitarbeitern der christlichen Kliniken in Potsdam wenig Hoffnung auf eine direkte Corona-Prämie. Stattdessen möchte er eine „angemessene Sachprämie für die Helfenden“ auf den Weg bringen, in ihr sollen „Angebote aus der Bäderlandschaft, den Museen, des HOT und dem Nikolaisaal zusammengefasst werden“, erklärt Schubert auf MAZ-Anfrage. „Damit können wir im Rahmen unserer finanziellen und rechtlichen Möglichkeiten allen, die geholfen haben Danke sagen.“

Mit einer Prämienzahlung in Höhe von 500 Euro will die Stadt Potsdam den Mitarbeitern des städtischen Klinikums für ihre besonderen Leistungen während der Corona-Krise danken. Das hatte bei den Mitarbeitern der christlichen Kliniken, die während des Aufnahmestopps im Ernst-von-Bergmann-Klinikum die Patienten versorgt haben, für Frust gesorgt. Mit einem offenen Brief hatten sich die Mitarbeitervertretungen an den Oberbürgermeister und die Stadtverordneten gewandt.

Sachprämie auch für andere Helfer in der Corona-Pandemie

Auf MAZ-Anfrage erklärt nun der Oberbürgermeister: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des St. Josefs Krankenhaus haben in einer schwierigen Situation höchst engagiert gehandelt. Sie haben unseren außerordentlichen Dank verdient und ich habe Verständnis dafür, dass sie und auch die anderen Helferinnen und Helfer mehr als eine öffentliche Danksagung wünschen.“

Am Montag habe ihn der Geschäftsführer der Oberlinklinik, Andreas Koch, kontaktiert und „wir haben über Möglichkeiten einer konkreten Danksagung der Stadt gesprochen“, so Schubert. Eine direkte Prämienzahlung aus dem kommunalen Haushalt könnte sich laut Oberbürgermeister „nach ersten rechtliche Prüfungen des Kämmerers als schwierig erweisen“. Hinzu käme, dass es in der Corona-Pandemie neben Ärzten und Pflegenden weitere Gruppen gab, die als Helfende sehr stark belastet waren.

CDU stellt eigenen Antrag

Um allen seinen Dank auszusprechen, will Schubert nun den Stadtverordneten „eine angemessene Sachprämie“ vorschlagen. Dazu müsse allerdings als rechtliche Grundlage zunächst eine entsprechende Richtlinie erarbeitet werden. Über seinen Plan, so Schubert, habe er die Fraktionsspitzen der Kooperation – also von SPD, Linken und Grünen – am Dienstag informiert. Sie hätten daraufhin auf einen eigenen Antrag verzichtet.

Die CDU indes will bei der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch einen eigenen Antrag zum Thema einbringen – und zwar mit Dringlichkeit. Ihre Forderung: Der Oberbürgermeister solle alle Möglichkeiten einer „Mittelbereitstellung für Bonuszahlungen durch das Land und den Bund“ prüfen. Alternativ soll ein Bonusprogramm aus Sachleistungen und Ermäßigungen vom städtischen Unternehmen geprüft werden, dessen finanzieller Wert den Bonuszahlungen der Stadt an die Mitarbeiter des Bergmann-Klinikums entspreche.

