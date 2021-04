Potsdam

Keine Ausnahme für die Landeshauptstadt: Potsdam muss kurzfristig erneut in den verschärften Lockdown gehen – und damit den Regelungen der Brandenburgischen Eindämmungsverordnung folgen. Das bestätigte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse, auf MAZ-Anfrage. Eine Ausnahme, wie sie Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Mittwoch für Potsdam gefordert hatte, wird es nicht geben.

Am Mittwoch hatte Potsdam die Inzidenzgrenze von 100 zum dritten Mal in Folge überstiegen. Am selben Tag hatte das Rathaus mit der Ansage überrascht, die Notbremse nicht ziehen zu wollen. Man wolle der Abstimmung im Bundestag über bundesweite Maßnahmen nicht vorgreifen, hieß es zur Begründung. Am Donnerstag erklärte die Stadt dass, „die Läden wieder vorübergehend schließen“ müssen. Einen Tag später, als es die Regeln des Landes verlangen. Dies gilt ab Freitag.

Händler in Potsdam: „Kafkaesk und verwirrend“

Unter Potsdams Händlern und Gewerbetreibenden sorgt der Streit zwischen Potsdam und dem Land für Entsetzen. „Wir empfinden das Ränkespiel zwischen kommunaler und Landesebene als zunehmend kafkaesk und verwirrend“, sagt der Sprecher des Innenstadthändlernetzwerks Ici Potsdam, Patrick Großmann. „Einen Streit um Zuständigkeiten, ein Kräftemessen – das ist so ziemlich das Letzte, was wir alle jetzt brauchen.“

Ähnlich äußert sich der Leiter des IHK-Regionalcenters Potsdam, Daniel Hönow: „Mit inkonsistenten Regelungen zwischen den Ebenen wurde Vertrauen und Rückhalt teilweise verspielt.“ Die Potsdamer Unternehmen hätten in den vergangenen Monaten „wahnsinnig viel Anpassungsgeschick gezeigt“, indem sie die Vorgaben der Stadt und des Landes umgesetzt haben, sagt Hönow. Jede Maßnahme wirke sich zudem auf die betrieblichen Abläufe aus.

Streit treibt Kunden zum Online-Shopping

Die Verwirrung bei Händlern wie Kunden sei ohnehin bereits groß, sagt Ici-Sprecher Patrick Großmann. Durch den Notbremsen-Streit zwischen Stadt und Land werde die Verwirrung nur noch größer. Er fordert eine „einheitliche, klar kommunizierte Regelung, die auf gesundem Menschenverstand basiert“. IHK-Chef Daniel Hönow hofft, dass das am Mittwoch im Bundestag beschlossene Infektionsschutzgesetz die gesetzliche Grundlage für eine solche bundeseinheitliche Regelung schaffe.

Die Folgen des Kompetenzgerangels zwischen Land und Stadt auf offener Bühne für den Handel seien fatal, sagt Patrick Großmann: „Denn was tut der Kunde, wenn er stündlich neue, widersprüchliche Informationen bekommt? Er bestellt erst recht im Internet bei Amazon & Co.“

