Streit um Eckwertepapier der Kämmerei

Kurz vor der finalen Abstimmung zum ersten strategischen Eckwertepapier für die Potsdamer Haushaltsplanung gab es im Finanzausschuss eine grundsätzliche Manöverkritik. Der Finanzbeigeordnete Burkhard Exner ( SPD) und CDU-Fraktionschef Götz Friederich lieferten sich in der Sitzung am Mittwochabend einen verbalen Schlagabtausch zur Frage, bis in welche Tiefe das von der Verwaltung vorgelegte Zahlenwerk überhaupt diskutiert werden sollte. Denn der eigentliche Haushaltsentwurf für die Jahre 2020 und 2021 kommt erst im Mai auf den Tisch der Stadtverordneten.

Zunächst waren Kämmerer und Fraktionschef einer Meinung, dass mit dem Eckwertepapier nur der große Rahmen betrachtet werden sollte, also die Stadtfinanzen und ihre Aufteilung auf die einzelnen Geschäftsbereiche im Rathaus. Für Verwirrung sorgte jedoch die beigefügte, sehr umfangreiche und detailfreudige Begründung, in der die Finanzplanung auf manchen Seiten bis zur Refinanzierung einzelner Personalstellen heruntergebrochen wurde.

CDU-Fraktionschef Götz Friederich Götz Friederich kritisierte das „Klein-Klein“. Quelle: CDU

Exner reklamierte, die Begründung sollte nur dem Verständnis dienen: Dass in den Ausschüssen schon sehr „kleinteilig“ darüber diskutiert wurde, sei „genau das, was wir nicht wollten“. Friederich hingegen parierte, da die Zahlen nun einmal da seien, müsse man auch damit umgehen: „Was haben Sie denn mit ihrem Eckwertebeschluss gemacht?“, fragte er Exner: „Sie gehen ja selber ins Klein-Klein.“

Zum Showdown kam es in der Abstimmungsrunde, als die CDU mit einem ganzen Paket von Änderungsanträgen ein ums andere Mal durchfiel. Exner hatte zuvor erklärt, die Mehrzahl dieser Änderungen beziehe sich auf den Begründungsteil und „darüber kann man eigentlich nicht abstimmen. Ich habe mir vorhin noch einmal alles angeguckt und dachte: Huch!“, so der Kämmerer.

Kritik kam auch aus anderen Fraktionen. Anja Günther, als Vertreterin der Linken immerhin Mitglied der rot-grün-roten Rathaus-Kooperation, warf in die Runde, dass der Bauausschuss seine Finanzberatungen ohne die erforderlichen Unterlagen durchführte: „Das will ich heute zu Protokoll geben.“

Nicolas Bauer (Die Andere) bedauerte, dass der Eckwertebeschluss nicht, wie ursprünglich geplant, im Dezember zur Abstimmung gebracht wurde: „Die Extrarunde war keine gute Idee“, sagte er, „das hätten wir uns schenken können“. Bauer äußerte die Sorge, dass der eigentliche Haushalt für dieses Jahr erst im Spätsommer verabschiedet werden könnte. Die für die Übergangszeit greifende vorläufige Haushaltsführung sei „der Albtraum überhaupt“.

Aufgeweicht wurde der Zeitplan von den Fraktionsspitzen der Rathaus-Kooperation Ende November nach einer Strategiesitzung mit Verwaltung und städtischen Unternehmen: Im Eckwertepapier müsse sich „noch deutlicher der politische Paradigmenwechsel einer rot-grün-roten Kooperation wiederfinden“, erklärte SPD-Fraktionschef Daniel Keller nach dieser Klausur.

Mit dem Änderungsantrag von SPD, Grünen und Linken wurden die fünf strategischen Themenfelder im Eckwertepapier um die Stadt als „bürgernahe Dienstleisterin“, um Klimaschutz sowie um „sozialen Ausgleich und gleichwertige Lebensverhältnisse in den Stadt- und Ortsteilen“ ergänzt.

Abgelehnt wurden neben den Änderungsanträgen der CDU auch die Änderungsanträge von FDP und Die Andere, die Kultur und Bürgerbeteiligung als weitere strategische Themenfelder verankern wollte. Die AfD hatte ihren Änderungsantrag zurück gezogen.

Der geänderte Eckwertebeschluss wurde im Finanzausschuss mit den Stimmen der Kooperation bestätigt, CDU und Die Andere stimmten dagegen, die AfD enthielt sich. Am Freitag soll das Eckwertepapier in einer Sondersitzung des Hauptausschusses abschließend beraten werden.

