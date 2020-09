Groß Glienicke

Die Stadt hält trotz Verfassungsbeschwerde an der für Mitte September verfügten Nutzungsuntersagung für das Gewerbegrundstück am Eichengrund fest. Bekannt geworden ist der Konflikt durch den ebenfalls vom Streit betroffenen Kinderbauernhof.

Der allerdings soll weiter offen bleiben: Die Nutzung von Teilflächen des Geländes durch den Verein Spatzennest als Betreiber des Kinderbauernhofes seien „von den hier in Rede stehenden Verfahren nicht betroffen“, heißt es in einer am Montagabend vom Rathaus herausgegebenen Mitteilung.

Stadt bestätigt Verfassungsbeschwerde

Nachdem die Stadt „ Nutzungsuntersagungen zu illegal errichteten baulichen Anlagen“ im Landschaftsschutzgebiet im Norden Groß Glienickes erlassen und das Verwaltungsgericht ebenso wie das Oberverwaltungsgerichtes in den Eilverfahren die Auffassung der Stadt bestätigt hätten, liege der Verwaltung nun eine von den Eigentümern des Grundstücks Eichengrund beim Verfassungsgericht Brandenburg erhobene Verfassungsbeschwerde vor.

Die Stadt werde dazu in der gesetzten Frist von zwei Monaten gegenüber dem Landesverfassungsgericht Stellung nehmen.

Die Verfassungsbeschwerde habe „auf den Fortgang der in Streit stehenden bauordnungsrechtlichen Verfahren zur Untersagung der nicht genehmigten Nutzungen keine unmittelbare Auswirkung“, so die Stadt: „Insbesondere kommt der erhobenen Verfassungsbeschwerde keine aufschiebende Wirkung zu.“

Termin Mitte September bleibt

Das Handeln der Stadt in den ordnungsbehördlichen Verfahren zum „ungenehmigten Betrieb einer gewerblichen Kfz-Werkstatt, einer gewerblichen therapeutischen Einrichtung nebst Privatwohnung und der Pferdehaltung“ orientiere sich deshalb weiterhin an den bekannten Entscheidungen des Verwaltungsgerichtes Potsdam sowie des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg in den geführten Eilverfahren.

Insbesondere die vom OVG Berlin-Brandenburg in seinen Beschlüssen mit Mitte September neu bestimmte Frist zur „Befolgung der Nutzungsuntersagungen“ sei für die Stadt eine „zentrale Richtschnur“.

Die seit der letzten Sitzung der Stadtverordneten am 19.08.2020 modifizierte Beschlusslage zum Bebauungsplan Nr. 19 „Ehemaliger Schießplatz“ ändere daran nichts, da sie die Sach- und Rechtslage unverändert lasse, so die Verwaltung.

Kritik von CDU und Linken

Gegen die angekündigte Räumung gab es zuletzt Kritik aus den Reihen von CDU und Linken. Die Stadt könne die Räumung „vollstrecken“, müsse es „juristisch aber nicht“, erklärte der Vorsitzende des Bauausschusses Wieland Niekisch ( CDU): „Und die reine Gesichtswahrung oder Wahrung der eigenen Rechtsposition wäre ein kalter bürokratischer Akt, den man vernünftigerweise durch politisch menschlichen Pragmatismus ersetzen könnte.“

Ralf Jäkel (Linke) bezeichnete es in einer aktuellen kleinen Anfrage als „misslich, kurz vor der Klärung der künftigen Möglichkeiten des Bebauungsplanes“ Nutzungen zu untersagen, die mit eben diesem B-Plan geklärt werden sollten. Er nannte Tierhaltung, den Kinderbauernhof und Therapieangebote mit Pferden.

Menzel ( BVB ) spricht von „Störer“

Neue kritische Anfragen gibt es vom Stadtverordneten Andreas Menzel ( BVB/Freie Wähler). In einer kleinen Anfrage erkundigt er sich unter anderem nach dem „möglichen Zugewinn“ des von ihm als „Störer“ bezeichneten Eigentümers durch eine Wertsteigerung des Grundstücks im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan.

In einer zweiten kleinen Anfrage fragt Menzel unter anderem nach Standsicherheitsnachweisen für die Gebäude, nach Prüfberichten eines Prüfstatikers und nach dem Vorliegen eines Meisterbriefes für die Kfz-Werkstatt. Die Stadt hat laut Geschäftsordnung der Stadtverordneten 14 Tage Zeit für die Beantwortung.

Von Volker Oelschläger