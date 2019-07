Potsdam

Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse ( SPD) hat die Entschädigungsforderungen der Hohenzollern als „ Unverschämtheit“ bezeichnet. „Wer mit den Nazis kollaboriert hat, hat Rechtsansprüche verloren“, sagte er am Donnerstag im Deutschlandfunk.

Die Hohenzollern seien heute „nichts Besonderes, sie sind jetzt Bürger unter Bürgern. Wir leben nicht mehr in einer Monarchie und schon gar nicht in einer absoluten Monarchie“.

Woher stammt der Reichtum?

Er warf die Frage auf, woher die Reichtümer ursprünglich stammen, auf die die Hohenzollern nun in den Verhandlungen mit Brandenburg, Berlin und dem Bund Ansprüche erheben: „Wer hat sie denn finanziert: Es waren doch die preußischen Untertanen, die deutschen Staatsbürger. Und jetzt sollen sie noch mal zur Kasse gebeten werden. Also die Rechtsfrage ist das eine, und die Frage nach politischer, moralischer Gerechtigkeit ist eine ganz andere“, sagte Thierse.

Im Ringen um Entschädigungsforderungen der Hohenzollern ist weiter keine Einigung in Sicht. Am Mittwoch war ein Spitzentreffen in Berlin ergebnislos beendet worden. „Die Positionen liegen noch weit auseinander“, hieß es nach der jüngsten Gesprächsrunde von Seiten des Bundes sowie der beteiligten Länder Berlin und Brandenburg. Es bleibe jedoch „weiterhin das gemeinsame Ziel, eine einvernehmliche Lösung zeitnah herbeizuführen, um so langwierige juristische Auseinandersetzungen zu vermeiden“.

Brandenburg will Gerichtsverfahren

Allerdings kündigte Brandenburg die Fortsetzung eines Gerichtsverfahrens an. Nachdem die Vertreter des Hauses Hohenzollern deutlich gemacht hätten, keine rasche Entscheidung über die Rücknahme ihrer Ansprüche auf eine Entschädigung nach dem Ausgleichsleistungsgesetz zu wollen, werde Finanzminister Christian Görke (Linke) unverzüglich beim Verwaltungsgericht Potsdam die Fortführung des Verfahrens beantragen. „Nun werden die Gerichte entscheiden“, sagte Görke laut Mitteilung in Potsdam. Die Hohenzollern hätten sich „mit unannehmbaren Forderungen selbst ins Abseits gestellt“.

Die Nachfahren des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. fordern unter anderem die Rückgabe zahlreicher Kunstgegenstände, ein Wohnrecht im Schloss Cecilienhof in Potsdam oder zwei anderen Liegenschaften sowie 1,2 Millionen Euro Entschädigung vom Land Brandenburg. Der Anwalt der Nachkommen, Markus Henning, hatte erklärt, dass die Kunstschätze weiter öffentlich sein sollten.

In der gemeinsamen Erklärung heißt es zur Entschädigung, das Haus Hohenzollern habe bekräftigt, „dass nach Abschluss einer umfassenden gütlichen Einigung sämtliche behördliche und gerichtliche Restitutionsanträge, insbesondere auch im anhängigen Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Potsdam, unverzüglich zurückgenommen werden“.

Von Torsten Gellner