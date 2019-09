Das sagt der Historiker Martin Sabrow zum umstrittenen Glockenspiel

Potsdam

Nach 28 Jahren ist das Glockenspiel der Garnisonkirche verstummt. Als Grund für seinen Vorstoß nennt Potsdams Oberbürgermeister die umstrittenen Inschriften. Doch was steckt genau dahinter? Die MAZ hat bei dem Direktor des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF), Martin Sabrow, nachgefragt.

Historiker Prof. Dr. Martin Sabrow. Quelle: ZZF

Herr Sabrow, welche Inschriften des Glockenspiels sind aus Ihrer Sicht so kritisch, dass es eine Abschaltung des gesamten Glockenspiels rechtfertigt?

Martin Sabrow: Im Zentrum der Kritik steht aus meiner Sicht die Inschrift „suum cuique“. Das Prinzip „Jedem das Seine“ geht zurück auf Platon und Aristoteles und beschreibt einen schon in der Antike geltenden Grundsatz der Verteilungsgerechtigkeit, der in der Renaissance wiederbelebt wurde. Im neugegründeten Staat Preußen machte ihn König Friedrich I. zur Devise des von ihm gestifteten Schwarzen Adlerordens. Mit der Aufklärung und der Verbürgerlichung der Gesellschaft wies „suum cuique“ im Sinne von „Jedem nach seinem Verdienst“ darauf hin, dass der Wert des Menschen auf seinem Verdienst beruht und nicht auf seiner Abstammung. Das ist die originäre Lesart dieses Grundsatzes – und es ist meiner Meinung nach heute so legitim wie in der Antike, sich auf ihn zu berufen.

Und was ist die andere Lesart?

Die andere Lesart geht zurück auf die Nazis, die den Spruch missbraucht haben. „Suum cuique“ – hier übersetzt als „Jedem das Seine“ – stand über dem Haupttor des Konzentrationslagers Buchenwald und richtete sich nicht wie die verhüllende Inschrift am Lagertor von Auschwitz „Arbeit macht frei“ nach außen, sondern gezielt nacht innen. Das verwandelte die Verhüllung in die Verhöhnung: „Jedem das Seine“ wandte sich direkt an die Lagerinsassen selbst, fügte dem Leiden der Opfer den Hohn der Täter hinzu.

Und welche Lesart hat nun mehr Gewicht?

Das ist genau die Frage, die nun durch die üblichen Verfahren der wissenschaftlichen Untersuchung und eine öffentliche Diskussion zu klären ist. Letztlich geht es um eine Frage: Welcher Lesart geben wir mehr Bedeutung? Der nationalsozialistischen Entstellung oder dem antiken Grundsatz der Tugend? Wie verhält sich unser demokratisches Gemeinwesen zur missbräuchlichen Aneignung von Parolen und Begriffen durch die Nationalsozialisten – beugen wir ihr uns, ignorieren wir sie, wehren wir uns dagegen?

Was meinen Sie?

Die Aufstellung des Glockenspiels 1991 stand im Zeichen einer Preußen-Welle nach dem Ende der SED-Diktatur, die auf Wiederaneignung einer unterdrückten Tradition setzte. Auch da muss man sich fragen: Wie gehen wir damit um? Können wir diese Form der Geschichtsaneignung ein Vierteljahrhundert später akzeptieren? Oder wäre das ein falsches Zeichen in der heutigen Zeit, in der eine neue Rechte zunehmend erstarkt? Ich bin der Meinung, dass wir die Gelassenheit haben sollten, ein preußisches Glockenspiel mit schönem Klang im Stadtbild zu belassen, wenn es durch ein Schild ergänzt wird, das über die Geschichte informiert. Doch ich finde auch die Argumente dagegen diskussionswürdig. Von daher halte ich das vom Oberbürgermeister verfügte Moratorium sachlich nicht für zwingend geboten, aber politisch für klug. Es ist sinnvoll und dient der politischen Kultur unseres Landes, sich mit der Geschichte und Bedeutung dieses Glockenspiels differenziert auseinanderzusetzen.

Von Anna Sprockhoff