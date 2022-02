Babelsberg

Nach jahrelanger Vorbereitung hat die Landeshauptstadt Potsdam eine wichtige Hürde im Kampf um den Erhalt der Kleingartensparte Angergrund in Babelsberg genommen. Der Ende Januar von den Stadtverordneten beschlossene Bebauungsplan Nr. 162 „Kleingartenanlage Angergrund“ ist seit Donnerstag mit der Veröffentlichung im Amtsblatt rechtskräftig.

Mit dem Bebauungsplan würden „nun die Voraussetzungen für die Sicherung der Kleingartenanlage am Angergrund geschaffen“, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung der Stadt. Die Berliner Immobiliengesellschaft Tamax, die auf dem Gelände ein Wohnviertel errichten will, war für die MAZ am Donnerstag zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Erste Schlagzeilen im Winter 2018

Der Kampf um die Kleingartenanlage sorgte erstmals im Winter 2018 für Schlagzeilen, als die Tamax als neue Grundstückseigentümerin die Kleingärtner aufforderte, ihre Parzellen innerhalb von zwei Wochen zu räumen.

Rathaus, Kommunalpolitik und der Kleingartenbeirat signalisierten den Pächtern zwar beizeiten Unterstützung. Der Investor aber handelte schnell. Als im Dezember 2018 der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 162 von den Stadtverordneten verabschiedet wurde, waren die ersten Parzellen geräumt.

„Anlass für die Planung sind Spekulationen auf eine künftige bauliche Nutzung der derzeit gärtnerisch genutzten Flächen am Angergrund“, hieß es in der Kurzeinführung zum Aufstellungsbeschluss. Ziel war die „dauerhafte planungsrechtliche Sicherung der Flächen als Kleingärten“.

Sechs Kleingärten sind geblieben

Von den anfangs 30 Kleingärten sind sechs geblieben, die sich in einer Enklave auf dem Gelände einer Erbengemeinschaft befanden. Mittlerweile hat die Stadt diesen Teil des Geländes erworben.

Tamax ging mehrfach in die Offensive, warb mit bis zu 650 Wohnungen, die auf dem Areal geplant seien. Allein: Der Immobiliengesellschaft fehlt das Baurecht. Zuletzt hatte die Gesellschaft der Stadt im September 2021 wegen „Stillstands“ öffentlich mit Schadensersatzforderungen gedroht.

„Der Schaden, der Tamax durch das schuldhafte Handeln der Stadt bereits entstanden ist, liegt schon jetzt im sechsstelligen Eurobereich“, erklärte Geschäftsführer Uwe Tank damals gegenüber MAZ: „Dieser finanzielle Schaden wird nunmehr zeitnah gegenüber der LHP geltend gemacht werden.“

Stadt beruft sich auf Flächennutzungsplan

Potsdams Baubeigeordneter Bernd Rubelt (parteilos) erklärte am Donnerstag, die Landeshauptstadt unterstreiche mit dem Bebauungsplan „einmal mehr das Ziel, die Flächen am Angergrund als Kleingärten dauerhaft und planungsrechtlich zu sichern“.

Der Satzungsbeschluss stütze sich „konsequent auf den Rahmen, der mit dem Flächennutzungsplan, den Ergebnissen der in diesem Raum durchgeführten vorbereitenden Untersuchungen und mit dem Stadtentwicklungskonzept Kleingärten für diese Flächen beschrieben“ sei, so Rubelt.

„Der dauerhafte Erhalt dieser seit Jahrzehnten bereits gärtnerisch genutzten Flächen und deren Sicherung als Kleingärten“ sei zugleich ein „wichtiger Bestandteil des Babelsberger Landschaftsraums. Diese Flächen sollen auch zukünftig wieder wichtige Erholungsfunktionen erfüllen“, sagte der Beigeordnete, „und zwar nicht nur für die Babelsberger“.

Tamax hatte schon im September 2021 Widerstand gegen den Bebauungsplan angekündigt: Es werde „zu keinem Zeitpunkt einen rechtswirksamen Bebauungsplan geben, der die entsprechende Fläche als Grünfläche mit der Spezifikation private Kleingärten ausweist“, erklärte Geschäftsführer Tank damals gegenüber MAZ: „Die entsprechenden rechtlichen Voraussetzungen dafür liegen schlichtweg nicht vor“. Er werde dazu, falls erforderlich, eine Entscheidung des Oberverwaltungsgericht (OVG) herbeiführen.

Rathaus patzt bei erster Veränderungssperre

Eine erste juristische Niederlage hatte die Stadt schon mit ihrer ersten Veränderungssperre hinnehmen müssen, die kurz nach dem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 162 „Kleingartenanlage Angergrund“ über das 1,4 Hektar große Areal verhängt worden war.

Im Juli 2021 hatte das Oberverwaltungsgericht die Veränderungssperre mit Verweis auf Formfehler für ungültig erklärt.

Von Volker Oelschläger