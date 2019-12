Innenstadt

Auf dem Potsdamer Bassinplatz kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung wegen des Glühweinpreises. Am Sonntag gegen 17.50 Uhr gerieten an einem Stand auf dem Potsdamer Weihnachtsmarkt ein Gast und ein Betreiber zunächst verbal, dann körperlich aneinander, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es ging um den Glühweinpreis und das Pfandgeld. Der 36-jährige Kunde wurde an Kopf und Mund verletzt. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Zu den genauen Abläufen ermittelt die Polizei. Es liegen unterschiedliche Angaben vor.

Von MAZonline