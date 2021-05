Berliner Vorstadt

Am Mittwoch entscheidet sich im Landtag die Zukunft des Potsdamer Arbeitsgerichtes. Nach dem Votum des Rechtsausschusses soll es Ende 2022 aufgelöst werden. Die Landeshauptstadt soll dafür als Außenstelle des Arbeitsgerichtes Brandenburg Gerichtstage bekommen.

Wir haben für Potsdam zuständige Landtagsabgeordnete gefragt, ob sie dieser Vorlage zustimmen werden, ob sie Gerichtstage als Ersatz für ein vollwertiges Arbeitsgericht für ausreichend halten und welche Möglichkeiten sie gegebenenfalls für die Erhaltung des Arbeitsgerichts Potsdam sehen.

Auch die Potsdamer Bundestags-Direktkandidatin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) äußert sich auf MAZ-Anfrage. Hier die Antworten in der Reihenfolge des Posteingangs:

Zustimmung mit Bauchschmerzen

Daniel Keller (SPD): Ich werde in der nächsten Woche dem Gesetzesentwurf mit Bauchschmerzen zustimmen. Mir wäre der Erhalt des Potsdamer Arbeitsgerichtes lieber gewesen, aber ich kann verstehen, dass ein seit Jahren stetiger Rückgang der Verfahren im Land auch zu einer Neujustierung des eingesetzten Personals und der zu unterhaltenden Standorte Anlass gibt.

Durch das Wirken der Potsdamer Abgeordneten und dem Oberbürgermeister Mike Schubert konnten zumindest die Gerichtstage in Potsdam durchgesetzt werden. Es ist uns gelungen, dass Potsdam ein Ort bleibt, an dem Arbeitsgerichtsverfahren stattfinden. Mir ist es wichtig, dass es nicht zu einer Verschlechterung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kommt, daher muss es in Potsdam eine personell besetzte Anlaufstelle geben, so dass jeder und jede die Unterlagen vor Ort abgeben kann und gegebenenfalls auch noch offene Fragen beantwortet bekommt. Die Justizministerin hat dann bis zum 1. Januar 2023 Zeit zur Umsetzung ihrer gewünschten Strukturveränderung. Am Erfolg dieser Reform muss sie sich messen lassen.

Ich spreche mich daher dafür aus, dass wir deren Praktikabilität und Effizienz nach zwei Jahren, also im Januar 2025 überprüfen und erwarte eine Offenheit, wenn die jetzt angestoßene Reform Nachbesserungen bedarf.

Es ist nicht nachvollziehbar

Dennis Hohloch (AfD): Meine Fraktion wird dem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb der Gerichtsstandort mit den meisten zu bearbeiteten Fällen der letzten Jahre geschlossen werden soll. Potsdam wäre damit auch die einzige Landeshauptstadt ohne eine eigene Arbeitsgerichtsbarkeit.

Die Einführung von Gerichtstagen wird dem in keiner Weise gerecht. Deshalb wird die AfD-Fraktion zum kommenden Plenum einen Änderungsantrag einreichen, der vorsieht, den Hauptgerichtsstandort Potsdam zu erhalten und stattdessen den Hauptgerichtsstandort Brandenburg/Havel zu einer Außenstelle des Hauptgerichtsstandortes Potsdam umzuwandeln. Wir stehen für eine in der Fläche gut ausgebaute und schnell erreichbare Gerichtsinfrastruktur.

Wir beantragen namentliche Abstimmung

Matthias Stefke (BVB/Freie Wähler): Wie bereits mehrfach angekündigt und auch bereits bei der ersten Lesung getan, wird die Fraktion gegen den Gesetzentwurf der Landesregierung stimmen.

Gerichtstage können keinen vollwertigen Standort ersetzen. Zum einen führen diese zu erheblichem Mehraufwand für die Richter und die ehrenamtlichen Schöffen. Zum anderen ist zu befürchten, dass Eilverfahren, die gerade in der Arbeitsgerichtsbarkeit häufig vorkommen, nur verzögert bearbeitet werden können, weil ja nicht jeden Tag ein Gerichtstag stattfinden kann.

Der fachlich fundierte Protest der Richterschaft, der Gewerkschaften und Verbände muss weiterhin laut artikuliert werden. Und die Landtagsabgeordneten der Koalition, die die Wahlkreise vertreten, in denen die Gerichte geschlossen werden, müssen in die Pflicht genommen werden. Am Ende wird es eine knappe Mehrheitsentscheidung im Landtag. Wir werden namentliche Abstimmung beantragen.

Ansatz an den richtigen Stellen

Saskia Ludwig (CDU): Bei diesem Gesetzesentwurf müssen wir drei wesentliche Dinge beachten: Die Bürger müssen weiterhin ein berechtigtes Vertrauen in den Rechtsstaat und seine Institutionen haben können und wissen, dass ihr Anliegen in guten Händen ist.

Wir wollen, dass die Justizbehörden und ihre Organisationen fit werden für die Zukunft. Mit unseren Überlegungen und Entscheidungen müssen wir den Justizapparat kundenfreundlicher aufstellen, also mehr Bürgernähe herstellen.Nach meiner Einschätzung setzt der Gesetzesentwurf an den richtigen Stellen an. Sollten wir in der weiteren parlamentarischen Befassung noch Änderungsbedarf sehen, werden wir dies auch in den zuständigen Gremien diskutieren und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.

Gerichtstage sind kein adäquater Ersatz

Isabelle Vandre: Nein, als Linksfraktion lehnen wir die Arbeitsgerichtsreform ab.

Gerichtstage sind kein adäquater Ersatz.

Wir werden uns weiterhin für die Erhaltung des Arbeitsgerichts in der Landeshauptstadt Potsdam einsetzen.

Für die Potsdamer entstehen keine Nachteile

Steeven Bretz (CDU): Seit 2003 sind die eingegangenen Anträge bei den Arbeitsgerichten um 50 Prozent zurückgegangen. Damit verbunden sank die Arbeitsauslastung der Richterinnen und Richter auf 60 Prozent. Eine Neujustierung der Arbeitsgerichtsbarkeit in Brandenburg ist aufgrund dieser Entwicklungen notwendig geworden. Deshalb hat sich die Koalition aus SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen dieser Aufgabe gestellt. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf bekommen wir eine effiziente Justiz, die in Sachen Bürgernähe nicht zurücksteckt. Ja, ich werde zustimmen.

Wir haben die vorgetragenen Argumente im parlamentarischen Verfahren gehört und sorgfältig abgewogen. Ich habe mich dafür stark gemacht, dass Gerichtstage in Potsdam stattfinden und diese im Gesetz explizit festgeschrieben werden. An den Gerichtstagen wird es auch zukünftig Rechtsantragsstellen geben, an denen die Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen vorbringen können. Für die Potsdamerinnen und Potsdamer entstehen mit der neuen Regelung somit keine Nachteile.

Ich bin überzeugt, dass wir mit der vorliegenden Strukturreform eine solidarische Lösung für das Land Brandenburg gefunden haben, die Bürgernähe erhält und die Arbeitsgerichte zukunftsfähig aufstellt. Daher empfehle ich den Blick auf die Chancen zu richten, die durch eine größere Präsenz der Justiz in der Fläche für alle Brandenburgerinnen und Brandenburger entstehen.

Dennoch bin ich enttäuscht

Marie Schäffer (Bündnis 90/Die Grünen): Aus meiner Sicht hätten viele gute Argumente dafür gesprochen, Potsdam als eigenständigen Standort oder zumindest als Außenkammer zu erhalten.

Allerdings wird durch gesetzlich verankerte Gerichtstage sichergestellt, dass Potsdamer*innen weiterhin kurze Wege zum Rechtsstaat haben.Da die Zugänglichkeit der Arbeitsgerichtsbarkeit für Bürger*innen und die Freiwilligkeit für betroffene Beschäftigte gewahrt bleiben, trage ich den gefundenen Kompromiss der Koalition mit. Dennoch bin ich enttäuscht, dass es nicht gelungen ist, das Potsdamer Arbeitsgericht zu erhalten.

Meinungsfindung noch nicht abgeschlossen

Uwe Adler (SPD): Meine persönliche Meinungsfindung zu dieser Vorlage außerhalb der Fraktion ist noch nicht abgeschlossen.Ob Gerichtstage Ersatz für ein vollwertiges Arbeitsgericht sind, wird die Zukunft uns in ihrer Lebenswirklichkeit zeigen.

Gerichtstage waren das diplomatische Mittel in der thematischen inhaltlichen Befassung – nach hart geführter argumentativer Auseinandersetzung in der Koalition und innerhalb der Fraktion, die Entscheidung muss mit zeitlichem Abstand evaluiert werden und auf Praxistauglichkeit überprüft werden.

Wichtig war zunächst der Gedanke der Sozialverträglichkeit in Bezug auf die einfachen, mittleren und gehobenen Dienste, respektive der Angestellten.

Gerichtstag per Gesetz abgesichert

Annelena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen): Im aktuellen Reformprozess auf Landesebene ist wichtig: Die Wege fürdie Bürger*innen sollen nicht länger werden. Meine Partei setzt sich daher dafür ein, mehr Angebote in der Fläche zu schaffen.

Aus meiner Sicht hätten auch gute Argumente dafür gesprochen, Potsdam als eigenständigen Standort oder zumindest als Außenkammer zu erhalten.

Ich bin froh, dass nun durch gesetzlich verankerte Gerichtstagesichergestellt ist, dass Potsdamer*innen weiterhin kurze Wege zumRechtsstaat haben. Dass auf bündnisgrüne Initiative hin der Potsdamer Gerichtstag per Gesetz abgesichert ist, ist dafür wichtig. So kann er nicht einfach per Verordnung wieder abgeschafft werden.

Von Volker Oelschläger