Potsdam

Die umstrittenen Pläne der Stadtverwaltung zur Zerschlagung des Oberstufenzentrums 1 (OSZ) nehmen immer konkretere Gestalt an. In der kommenden Woche sollen die Stadtverordneten die dezentrale Struktur beschließen. Das OSZ muss seinen angestammten Platz in den Garde Ulanen-Kasernen an der Jägerallee räumen, um dort Platz für die Gesamtschule am Schloss zu machen.

Filiale in der Waldstadt, Umzüge für Bildungsgänge

Eine Beschlussvorlage des für Bildung zuständigen Geschäftsbereichs schlüsselt die Ideen auf. Demnach sollen ab dem kommenden Schuljahr die Ausbildungsgänge des Handels sowie zum Gestaltungstechnischen Assistenten an das OSZ 2 angegliedert werden. Die Schule befindet sich in der Waldstadt II und hat eigentlich einen Wirtschafts- und Verwaltungsschwerpunkt. An der ebenfalls in der Waldstadt angesiedelten Fontane-Oberschule soll eine offizielle Filiale des aufgesplitteten Oberstufenzentrums entstehen: Dort werden den Plänen zufolge die ein- und zweijährigen Bildungsgänge zum Fachabitur stattfinden.

Lesen Sie auch

Angehende Friseure und Schüler, die einen der Grundbildungskurse absolvieren, sollen künftig am OSZ 3 in der Berliner Vorstadt lernen. Zugleich sollen die Grundbildungskurse nur noch Potsdamer Schülern offenstehen. Diese Kurse richten sich an berufsschulpflichtige Jugendliche, die keinen regulären Schulabschluss erworben haben oder an Berufsschüler ohne ausreichende Deutschkenntnisse. Immerhin: Alle Ausbildungsgänge sollen in Potsdam verbleiben.

Direktor bleibt Gegner

Der Leiter des OSZ 1, Larsen Hähle, ist erklärter Gegner der Neustrukturierung. Die konkreten Pläne bewertet er ebenfalls skeptisch. „In Grunde hat sich nicht viel geändert, die gesamte Idee, eine funktionierende Schule aufzulösen, bleibt unverständlich“, sagt er. Für zahlreiche Ausbildungsgänge gebe es weiter keine Pläne, zudem habe er Verständnis für den Unwillen der Fontane-Oberschule, eine Filiale des berufsbildenden Oberstufenzentrums aufzunehmen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fontane-Direktorin Janine Soeffner hatte scharf protestiert und dabei nicht nur auf die fehlende Ausstattung hingewiesen, sondern auch angemerkt, dass ihre Oberschule eine Grundschule enthält – während die OSZ-Schüler junge Erwachsene sind.

Von Saskia Kirf