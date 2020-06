Synagogenstreit: CDU wirft Platzeck „fehlende Sensibilität im Umgang mit Religionsgemeinschaften“ vor

Potsdam

Die deutlichen mahnenden Worte von Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck in Richtung des Synagogengemeinde-Vorsitzenden Ud Joffe im MAZ-Artikel vom Freitag haben für Aufsehen gesorgt – und teilweise auch für harsche Kritik.

Die Potsdamer CDU rund um die Fraktionschefs Götz Friederich und Anna Lüdcke wirft Platzeck in einer Pressemitteilung „fehlendes Verständnis, Sensibilität im Umgang mit Religionsgemeinschaften“ vor. „Man traut seinen Augen kaum, dass sich ein ehemaliger Ministerpräsident des Landes öffentlich mit einer derart massiven Polemik in die architektonisch-religiösen Angelegenheiten des Potsdamer Synagogenneubaus einmischt.“ Und: „Herr Platzeck sollte zunächst daran erinnert werden, dass es sich hierbei nicht um ein politisches, geschweige denn parteipolitisches Problem handelt, sondern um eine religiöses Projekt der jüdischen Gemeinden in Potsdam.“

CDU-Fraktionschef Götz Friederich. Quelle: Screenshot LHP-Stream

Matthias Platzeck hatte im exklusiven MAZ-Gespräch den Vorsitzenden der Synagogengemeinde, Ud Joffe, gemahnt, im Sinne des Ziels – der baldigen Fertigstellung der Synagoge – zu handeln und eigene Befindlichkeiten hintanzustellen. „Ich bin traurig, dass Herr Joffe – obwohl in der Vergangenheit viele Veränderungen an dem Synagogenentwurf vorgenommen wurden – scheinbar nicht in der Lage ist, Demokratie als Kompromisssuche und Kompromissfindung zu verstehen, sondern offenbar nur seine eigene Meinung durchzusetzen versucht“, so Platzeck zur MAZ. Noch schärfer ist Platzecks Bewertung von Joffes Gemeinschaftssinn: „Seine Haltung ,Es muss so sein, wie ich will’ schadet dem Projekt immens.“

Synagogengemeinde-Vorsitzender Ud Joffe. Quelle: Varvara Smirnova

Wie berichtet, hat Joffe mit seiner wankelmütigen Haltung zum Synagogenprojekt, die zwischen Zustimmung und Ablehnung schwankt, auch intern Kritiker auf den Plan gerufen. Dies gipfelte zuletzt in der Abspaltung einer neuen Gemeinde („Adass Israel zu Potsdam“) von Joffes Synagogengemeinde. Aus Protest gegen Joffes wiederholt ablehnende Haltung gegenüber dem Synagogenentwurf von Architekt Jost Haberland hatte die Jüdische Gemeinde Joffe zudem im Januar 2020 von der Funktion eines gemeinsam Synagogenbeauftragten entbunden.

CDU sieht Schuld am Synagogen-Streit woanders

Am 24. April stimmte Joffe zwar presseöffentlich dem Synagogen-Vorentwurf von Architekt Haberland zu – nur um kurz darauf, wieder Änderungen und Nachbesserungen einzufordern.

Die CDU ortet jedoch die Schuld an der seit zehn Jahren andauernden Debatte ganz woanders: „Dass erstens das Land Brandenburg mit dem Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen und ihrem Architekten als Bauherrn das Sagen haben und die jüdischen Gemeinden keine rechtliche Grundlage haben, gestalterisch ihre religiösen und darauf fußenden Architekturvorstellungen einzubringen. Und zweitens, dass es seit Beginn an einen zu starken SPD-Einfluss im Prozessverlauf gibt.“

CDU-Fraktionschefin Anna Lüdcke. Quelle: CDU

Fakt ist, dass das Land tatsächlich Bauherrin der Synagoge ist – immerhin stellt es dafür die Finanzmittel in Millionenhöhe zur Verfügung und hat sich zudem bereit erklärt, später die laufenden Betriebskosten zu übernehmen. Der Entschluss dazu, den Bau in Landesregie zu finanzieren, fiel die Amtszeit des SPD-Politikers Platzeck.

Kritik am Synagogenentwurf von Architekt Haberland

Die bis heute anhaltenden Debatte um den Bau hatte sich seinerzeit an Joffes Kritik am Synagogenentwurf von Architekt Haberland entzündet. 2011 verhängte das Land deshalb ein Moratorium, um den Kritikern des Projekts Raum für eine ausreichende Diskussion ihrer Argumente zu geben. Über Jahre hinweg wurden Runde Tische im Kulturministerium durchgeführt, um den Konflikt zu befrieden. Architekt Haberland integrierte eine Vielzahl an Änderungswünschen in seinen mehrfach überarbeiteten Entwurf, der nicht zuletzt im Austausch mit Jüdischer Gemeinde und Synagogengemeinde entstand.

Nichtsdestoweniger fordert die Potsdamer CDU in ihrer Pressemitteilung, dass den jüdischen Gemeinden beim Synagogenneubau „die führende Funktion bei der architektonischen- religiösen Gestaltung“ haben müssten – um „quasi als Bauherr“ agieren zu können. Fazit aus CDU-Sicht: „Das Land samt Architekt haben im Respekt vor dem Neubau einer jüdischen Synagoge eine dienende Funktion, schon aus Respekt vor unserer Geschichte.“

Von Ildiko Röd