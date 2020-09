Potsdam

Die Kommunalaufsicht ist nicht für die Klärung der Konflikte des fraktionslosen Stadtverordneten Andreas Menzel ( BVB/Freie Wähler) mit den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und des Hauptausschusses zuständig.

Das hat Innenminister Michael Stübgen ( CDU) auf Anfrage des BVB/FW-Fraktionsvorsitzenden Peter Vida vor dem Landtag erklärt.

Stübgen rät zu gütlicher Einigung

Er empfahl eine gütliche Einigung oder eine Klärung vor Gericht: „Sofern ein Stadtverordneter der Auffassung ist, benachteiligt zu werden, kann er die gefühlte Verletzung seiner subjektiven Rechte in einem Kommunalverfassungsstreitverfahren vor dem Verwaltungsgericht geltend machen.“

Vida hatte erklärt, dem BVB-Vertreter sei in einer Ausschusssitzung als Gast das Rederecht verwehrt worden – im Gegensatz zu anderen Stadtverordneten mit Gast-Status. Er kritisierte „Ungleichbehandlung“.

In einem anderen Fall sei dem Vertreter in einer Stadtverordnetensitzung nur eine persönliche Erklärung gestattet worden, obwohl er laut Geschäftsordnung zu jedem Tagesordnungspunkt eine abgeben könne.

„Es müsste klar begründbar sein“

Stübgen entgegnete, die Gewährung oder Ablehnung von Rederechten liege in der Hoheit des Ausschusses und sollte „von sachlichen Erwägungen getragen sein“ sollte: „Es müsste objektiv klar begründbar sein“.

Matthias Domres (Linke) verwies auf eine Praxis im Landtag, nach der auch fraktionslose Abgeordnete Ausschusssitze hätten und fragte nach den Möglichkeiten einer vergleichbaren Praxis für Gemeindevertretungen.

Fraktionen haben mehr Rechte als Einzelne

Stübgen entgegnete: „Wenn ein Abgeordneter nur einzeln gewählt worden ist, liegt das daran, dass er nicht besonders viele Stimmen bekommen hat. Dann ist halt nur einer dort drin.“ Der aber könne „nicht dieselben Rechte haben wie eine Fraktion.“

Auf Kritik von Philip Zeschmann ( BVB) entgegnete Stübgen, wenn jemand sehr viel mehr Stimmen bekommen habe als er selbst benötigte, wäre es „besser gewesen, mit einer Liste anzutreten, um weitere Leute“ in die Kommunalvertretung „hineinzuziehen“.

Im Zweifel gebe es auch die Möglichkeit, mit anderen eine Fraktion zu bilden, „schon haben sie wieder größere Möglichkeiten“.

Schlechtestes Ergebnis aller Stadtverordneten

BVB/Freie Wähler sind in Potsdam 2019 in allen sechs Wahlkreisen mit insgesamt 15 Kandidaten angetreten, von denen es nur der frühere Grüne Andreas Menzel in die SVV schaffte. Mit 612 Stimmen hatte er das schlechteste Wahlergebnis aller Stadtverordneten.

Zum Vergleich: SPD, Grüne und Die Anderen waren mit jeweils 84 Kandidaten angetreten. Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) als Erstplatzierter hatte 7721, Saskia Hüneke (Grüne) als Zweitplatzierte 4102 Stimmen.

Menzel : „Sehr zufrieden mit der Antwort“

Menzel erklärte nach der Landtagssitzung, er sei „sehr zufrieden mit der Antwort“ des Ministers, weil sie zeige, dass eine „einheitliche Regelung für alle Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen erforderlich“ sei.

Der Rat des Ministers, notfalls ein Gericht entscheiden zu lassen, bedeute, „dass der Potsdamer Stadtverordnete auch bei einer solchen Organklage das Kostenrisiko von rund 7000 Euro gegebenenfalls für zwei Instanzen allein tragen“ müsse.

Diesbezügliche Anfragen beim Oberbürgermeister auf Kostenübernahme seien ihm bereits „negativ beschieden“ worden, so Menzel: „Ich will daher eine gütliche Einigung und Regelung im Gespräch mit dem ob und seinem Parteifreund und Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung suchen.“

Von Volker Oelschläger