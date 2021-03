Potsdam

Die Fraktionen in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung ringen weiter um eine Richtung im Streit um die Zukunft der Potsdamer Schullandschaft. Nachdem die Verwaltung ein Konzept für den Neubau eines Gymnasiums an der Pappelallee, zweier weiterer in Potsdam und die daraus resultierende Verschiebung der geplanten Gesamtschule „Am Schloss“ nach Krampnitz veröffentlicht hatte, kritisiert vor allem die Linke das Papier.

Linke und CDU bilden Pole in der Debatte

Man sehe den Vorschlag mit Sorge, sagt der Co-Vorsitzende der Linken-Fraktion, Stefan Wollenberg. Seine Fraktion arbeite seit Jahren daran, Schulen für alle zu schaffen. „Mit der beabsichtigten Gründung von gleich drei neuen Gymnasien wird dieser zukunftsweisende Ansatz ad absurdum geführt“, sagt Wollenberg. Man wolle allen Kindern einen Abschluss in einem Bildungsgang ihrer Wahl ermöglichen.

„Dafür ist die Gesamtschule prädestiniert – denn nur sie bietet alle Schulabschlüsse in einer Schulform an, im Hybridmodell sogar ein 12- und ein 13jähriges Abitur. Die Einrichtung der einzelnen Abschlusswege kann nur an den Gesamtschulen flexibel gesteuert werden. Gymnasien dagegen sind auf ein Modell festgelegt.“

Zudem gibt es Stimmen in der Linken, welche die Argumentation der Verwaltung in Zweifel ziehen, wonach Schulamt und Bildungsministerium eine Schulplanung ohne neue Gymnasien ablehnen würden.

Die Gegenposition vertritt Clemens Viehrig (CDU). Er hatte zuletzt schon von einer „ideologischen Frage, welche leider auf dem Rücken der Schülerinnen und Schüler ausgetragen wird“, gesprochen. „Das Gymnasium an der Pappelallee böte nicht nur neue Möglichkeiten in der Potsdamer Schullandschaft. Es könnte auch die Diskussion um den Remisenpark lösen. Ein moderner Schulstandort mit Außensportflächen für Schule und Vereine. Räume für den Stadtteil. Das stelle ich mir unter nachhaltiger Standortpolitik für den Norden vor. Die Verwaltung denkt in die richtige Richtung“, teilt Viehrig jetzt auf Anfrage mit.

Tatsächlich argumentiert auch die Verwaltung, dass ein Gymnasium an der Pappelallee anders als eine Gesamtschule, deren Raumbedarf deutlich größer ausfiele, Platz für die im städtischen Potsdamer Norden dringend benötigten Sportflächen böte. Bislang wurde allerdings kein direkter Zusammenhang zum Remisenpark, einer Obstwiese mit Bolzplatz aufgemacht, die womöglich einer Sportfläche weichen soll und damit von vielen Anwohnern als Symptom einer fortschreitenden Verkleinerung des beliebten Volksparks im Bornstedter Feld verstanden wird.

