Streit um Straßennamen: Wie werden die neuen Straßen am Alten Markt heißen?

In der neuen Potsdamer Mitte am Alten Markt sollen nicht nur neue Cafés und Wohnungen entstehen, sondern auch drei historische Straßen wieder angelegt werden. Darüber ob sie ihre historische Namen behalten, nach einer Politikerin oder ihrer Lage benannt werden sollen, ist aktuell ein Streit in der Stadt entbrannt. Nach verschiedenen Vorberatungen steht das Thema heute Abend erneut auf der Tagesordnung des Kulturausschusses. Anlass für Potsdamer Bürger und Initiativen sich schon vorab klar zum Thema zu positionieren.

Schloßstraße, Schwertfegerstraße und Kaiserstraße. Mit dem neuen Quartier auf dem Gelände der ehemaligen Fachhochschule sollen auch die historischen Straßen wieder angelegt werden. Die Kaiserstraße wurde erst Anfang September von Archäologen kurzzeitig freigelegt.

Streit um die Kaiserstraße

An den Namen will die Bürgerinitiative Mitteschön festhalten. „Sie gehören untrennbar zum Gedächtnis der Stadt“, teilt die Initiative mit. So sah das im Februar auch Regionalhistoriker und Straßennamenexperte Klaus Arlt im Kulturausschuss der Stadt. Sein Vorschlag spaltete den Ausschuss allerdings, weswegen keine mehrheitliche Entscheidung möglich war.

Hier können Sie sich den Lageplan der Straßen herunterladen. Die Karte erstellte die Stadt Potsdam.

Wie umstritten die Kaiserstraße ist, zeigt auch die aktuelle Debatte auf Facebook. Dort merkt ein Nutzer an, dass ihn die „Huldigung des Kaisers“ aus heutiger Sicht ins Grübeln bringt. Laut Klaus Arlt ist der Name allerdings auf einen Bäcker namens „Kayser“ zurückzuführen. 1752 wurde die Straße dann in Hüttengasse und 1945 zur Otto von Guericke-Straße umbenannt. Arlts Vorschlag, die Kaiserstraße als Orientierungshilfe für Touristen in Nikolaistraße umzubenennen, wurde vom Ausschuss abgelehnt.

Das sind die Vorschläge

Bisher gibt es zwei Gegenvorschläge: Hans-Jürgen Scharfenberg ( Die Linke) schlägt vor, mit dem seit Jahrzehnten gängigen Namen „Staudenhof“ auf die DDR Bezug zu nehmen. Janny Armbruster von den Grünen will lieber eine Frau ehren. Vor 100 Jahren war Anna Flügge Teil der Stadtverordnetenversammlung.

Anna Flügge war allerdings SPD-Mitglied. Das sieht der Verein Potsdamer Stadtschloss kritisch: „Es verbieten sich politische Benennungen in der Mitte“, teilt der Verein mit. „Es geht um die Orientierung und erlebbare Stadtgeschichte, nicht um die Ehrung verdienter Politiker“, erklärt Vereinsmitglied Willo Göpel in einer Pressemitteilung.

Auf Facebook spricht sich auch die Nutzerin Elisabeth Karth gegen den Vorschlag aus. „Es geht nicht darum, diese Persönlichkeiten nicht zu ehren, sondern nicht dort“, erklärt sie. Ihrer Meinung nach sollen nur neue Straßen neue Namen bekommen. Der Facebook-Nutzer Rüdiger Seyffer will dagegen die Gelegenheit zur Ehrung nutzen.

Neue Namen, neue Probleme?

Christian Loyal-Wieck von der Straßenverwaltung drängt auf eine Entscheidung des Kulturausschusses. Die Bauherren der aktuellen Bauanträge und Bauvorbereitungen bräuchten dringend Adressen. Er empfiehlt, die Straßennamen beizubehalten, damit die Hausnummern weitergeführt werden können.

Mit neuen Straßennamen würden laut Verein Potsdamer Stadtschloss zum Beispiel in der Schloßstraße die Hausnummern 1 bis 7 fehlen. Auch die Schwertfegerstraße würde laut Willo Göpel mit zwei Hausnummern als „kürzeste Straße Potsdams“ in die Geschichte eingehen.

