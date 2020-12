Potsdam

Diesen Tag wird Peer-Oliver Schumann aus Neu Fahrland so schnell wohl nicht vergessen. Er war am 10. Oktober mit dem Taxi zum Potsdamer Markt-Center in die Breite Straße gefahren. Soweit nichts Ungewöhnliches, doch was dann passierte war ein Schock – der Fahrstuhl blieb stecken. Die Feuerwehr musste kommen und Peer-Oliver Schumann aus seiner misslichen Lage befreien.

Er war zu diesem Zeitpunkt Patient im Ernst-von-Bergmann Klinikum. Erst ein paar Tage zuvor war schon einmal der Rettungsdienst der Feuerwehr bei ihm zu Hause und brachte ihn ins Krankenhaus. „Ich wollte eigentlich nur kurz Kosmetikartikel und zusätzlich Süßigkeiten für das Pflegepersonal der Klinik kaufen“, so Peer-Oliver Schumann.

Anzeige

Taxirechnung in Höhe von 36 Euro

Doch der kurze Ausflug endete eingesperrt auf nur wenigen Quadratmetern. Bis zu Rettung vergingen knapp 30 Minuten, erinnert sich Peer-Oliver Schumann. „Ich hatte noch einem Mitarbeiter gesagt, er solle den auf mich wartenden Taxifahrer verständigen, dass ich im Fahrstuhl gefangen sei und er warten möge.“ Es folgte eine Taxirechnung von insgesamt 36 Euro, doch das wollte Peer-Oliver Schumann nicht einfach auf sich sitzen lassen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Er nahm Kontakt zum Betreiber des Markt-Centers auf, das gar nicht so einfach war. „Erst nach mehreren Versuchen hatte ich nach Wochen eine Reaktion erhalten.“ Es war ihm wichtig, dass für weitere derartige Fälle ein Hinweis in den Fahrstühlen angebracht wird, für Notfälle die Alarmtaste mindestens zwei Minuten lang gedrückt zu halten. Dieser fehlte gänzlich.

Verbraucherzentrale klärt auf

Darüber hinaus forderte Peer-Oliver Schumann eine Auslage für die außerplanmäßige Wartezeit des Taxifahrers. Das ist in jedem Fall ein Versuch wert, wie die Verbraucherzentrale Brandenburg gegenüber der MAZ bestätigt. Eine Pflicht seitens des Markt-Centers einen Schadensersatz zu leisten bestünde allerdings nicht, insofern sie unter anderem die Wartung des Fahrstuhls lückenlos nachweisen sowie einen Plan vorweisen können, wie sie in solchen Fällen reagieren müssen.

Lesen Sie auch: Hierüber diskutiert Potsdams Stadtpolitik: Sperrmüll, Gedenkstätten, Haushalts-Millionen

Vom Betreiber des Markt-Centers, laut Impressum der Website die ATCP Management GmbH aus Berlin, war keine Stellungnahme zu bekommen. Eine Anfrage per Mail sowie mehrere Telefonanrufe blieben aber unbeantwortet. Der MAZ liegt jedoch die E-Mail-Korrespondenz zwischen Peer-Oliver Schumann und dem vorherigen Markt-Betreiber – der Koprian iQ Management GmbH - vor.

Marktbetreiber stellt sich quer

Darin wird vor allem die Taxirechnung – liegt ebenfalls der MAZ vor – bemängelt. Konkret: Die Wartezeit ist nicht separat ausgewiesen und es ist keine Uhrzeit vermerkt. Datum und Ort stimmen aber überein. Peer-Oliver Schumann kann bei dieser Reaktion nur den Kopfschütteln. Schließlich geht es hier „nur“ um 36 Euro als Auslage für einen Kunden, der 30 Minuten lang in einem Fahrstuhl eingeschlossen war.

Lesen Sie auch: Platzt der gordische Knoten? Garnisonkirche und Rechenzentrum gehen an einen Tisch

Peer-Oliver Schumann möchte es darauf beruhen lassen. Der Aufwand sei zu groß, den genauen Taxifahrer im Nachgang ausfindig zu machen oder gar juristisch dagegen vorzugehen. Die Verbraucherzentrale hat ihm jedoch angeboten, ihn in dieser Sache noch einmal persönlich beraten zu lassen. Sie sei mit Experten und Juristen der richtige Ansprechpartner in solchen Angelegenheiten.

Von Marcus J. Pfeiffer