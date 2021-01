Babelsberg

Im Streit um eine langfristige Sicherung des Uferwegs am Griebnitzsee hat die Stadt von 2004 bis 2020 fast eine Dreiviertel Million Euro allein für die rechtliche Vertretung in Verfahren vor Verwaltungs- und Landgerichten ausgegeben. Das hat das Rathaus am Dienstag auf Anfrage der AfD mitgeteilt.

Demnach wurden von 2004 bis 2009 ingesamt 257.332,02 Euro, von 2010 bis 2020 weitere 485.171,77 Euro aufgewendet. Die Stundensätze für die Anwälte lagen zwischen 170 und 250 Euro pro Stunde, der Stundensatz für den Mediator im Normenkontrollverfahren zum Bebauungsplan Nr. 125 betrug 300 Euro pro Stunde.

Stadt verlor zwei Normenkontrollverfahren

Wie berichtet, unterlag die Stadt vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bereits zweimal in Normenkontrollverfahren, die von Anrainern gegen Bebauungspläne zur Sicherung des öffentlichen Uferweges angestrengt worden waren.

Für die Ende 2019 verlorenen Normenkontrollverfahren gegen den B-Plan Nr. 125 erstattete die Stadt den Rechtsanwälten der Grundstückseigentümer bisher fast 43.000 Euro. An Gerichtskosten fielen laut Rathaus in diesem Verfahren 23.040 Euro an.

Dritter Anlauf für Bebauungsplan

Nach der erneuten Niederlage will die Stadt mit Rückendeckung durch die Stadtverordneten einen weiteren Bebauungsplan für den 2,8 Kilometer langen Uferabschnitt aufstellen.

Der einstige Kolonnenweg der DDR-Grenztruppen war nach dem Mauerfall 1989 für eineinhalb Jahrzehnte offen, bevor er von Anrainern sukzessive in erheblichen Teilen abgesperrt wurde.

Aktuell sind laut Stadt auf Potsdamer Seite von einer 3,1 Kilometer langen Uferstrecke 1,4 Kilometer zugänglich. Auf Berliner Seite ist der Uferzugang zum Griebnitzsee über die komplette Drei-Kilometer-Distanz frei.

Von Volker Oelschläger