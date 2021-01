Babelsberg

Nach der erneuten Niederlage der Stadt im juristischen Kräftemessen mit Anrainern für eine Komplett-Öffnung des Griebnitzsee-Uferwegs fordert die CDU einen Strategiewechsel. Er lehne die vom Rathaus forcierten Bemühungen um einen weiteren Bebauungsplan ab, sagte CDU-Fraktionschef Götz Friederich am Mittwoch zur MAZ: „Ich halte das für aussichtslos.“

„Ein Umdenken auf Seiten der Stadt“

Die jüngste Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zum Uferweg am Griebnitzsee sei juristisch wie politisch beachtlich: „Entsprechend ist damit umzugehen, muss jetzt dringend ein Umdenken auf Seiten der Stadt erfolgen“, so Friederich am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung mit der CDU-Ortsverbandsvorsitzenden Tanja Mutschitschk.

Wie berichtet, hat das Bundesverwaltungsgericht eine Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen, mit der die Stadt eine Wiederaufnahme des jüngsten Verfahrens zum Uferweg erzwingen wollte.

Im Dezember 2019 hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg nach 20 von Anrainern angestrengten Normenkontrollklagen auch den zweiten Bebauungsplan der Stadt für das Südufer des Griebnitzsees zu Fall gebracht.

Schon drei B-Pläne in den Sand gesetzt

Ein rechtskräftiger B-Plan wäre Voraussetzung für Enteignungsverfahren, die für die Stadt ebenso langwierig wie kostspielig würden. Friederich erinnerte daran, dass der Ende 2019 gescheiterte B-Plan in der Fassung von 2016 bereits eine geänderte Version des 2012 verabschiedeten ursprünglich B-Plans Nr. 125 gewesen sei.

Zusammen mit dem zuvor gescheiterten B-Plan Nr. 8 für das selbe Gebiet habe die Stadt damit bereits drei B-Pläne in den Sand gesetzt. Die CDU fordere deshalb nun: „Verhandeln statt enteignen.“

In dem seit Jahrzehnten andauernden Streit geht es um den nach dem Mauerfall 1989 zunächst frei zugänglichen Kolonnenweg der DDR-Grenztruppen mit 2,8 Kilometern Länge, der von Anrainern ab 2004 in erheblichen Teilen abgesperrt wurde.

Die Stadt prozessiere seit 1997, so die CDU-Politiker: „Die Summe der durch die Vielzahl der verlorenen Gerichtsprozesse und der vergeblich aufgewendeten Planungskosten dürfte bereits in Millionenhöhe liegen.“

„Emotional verhärtete Fronten“

Ein durchgängiger Uferweg am Griebnitzsee sei „ohne Frage eine wunderbare Vorstellung“, so Mutschitschk und Friederich: „Nur dafür muss man jetzt die Türen, die von Seiten der Stadt zugeschlagen wurden, behutsam wieder öffnen.“

Die Politiker fordern ein „proaktives Zugehen vor allem der Stadt auf die Anrainer, um überhaupt erst einmal ins Gespräch zu kommen“.

Im jüngsten, drei Jahre andauernden Mediationsverfahren habe die Stadt „jedes unmittelbare Gespräch mit den Anrainern abgelehnt“, so die Politiker: „Das war nicht nur schlechter Stil, der sicherlich zu den emotional verhärteten Fronten beigetragen hat.“

Reserven für den sozialen Wohnungsbau

Die in Millionenhöhe eingestellten finanziellen Rücklagen der Stadt für zukünftige Enteignungen sollten nach Ansicht der CDU „lieber zur Mit-Finanzierung des dringend benötigten sozialen Wohnungsbaus verwendet werden, anstatt sie weiter im Griebnitzsee zu versenken“.

Kritik an der Strategie der Verwaltung kam nach Bekanntwerden des Leipziger Beschlusses bereits aus den Reihen der Linken: Hans-Jürgen Scharfenberg kritisierte, dass die Stadtverordneten erst aus der Zeitung von der Ausschreibung eines weiteren B-Planes erfahren hätten.

Seiner Ansicht nach hätte zuvor zumindest über taktische Alternativen, etwa kleinteiligeres Vorgehen statt des erneuten B-Plans für das komplette Gebiet, diskutiert werden sollen.

Die Stadt reagierte unterdessen auf Kritik an einer späten Information über den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 26. November 2020, über den am Montag zuerst die MAZ berichtet hatte.

Das Schreiben sei auch im Rathaus erst am Montag eingegangen, teilte Rathaussprecherin Christine Homann am Mittwoch mit.

