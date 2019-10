Wege an Seen - Streit um Uferwege in Potsdam: Misst die Stadt mit zweierlei Maß?

Vor 20 Jahren wurden mit einer Uferkonzeption die Pläne für ein Netz von Uferwegen für Potsdam fixiert. Das Planwerk erklärt, warum das Südufer des Griebnitzsees für Publikum offen sein soll – das Ostufer des Heiligen Sees aber nicht.