Potsdam

Die Landeshauptstadt hat eine neue Uferbeauftragte. Maria Elisabeth Hartleb hat ihre Tätigkeit am Montag aufgenommen. Die Funktion ist im Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte angesiedelt.

Die Beauftragte ist nach Mitteilung des Rathauses für die Koordination sämtlicher Angelegenheiten zu Uferwegen und Uferbereichen zuständig. Interessierten wie den Stadtverordneten, den Ortsvorstehern und Eigentümern von Uferbereichen soll sie als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen.

Zusatzqualifikation als Mediatorin

Maria Elisabeth Hartleb ist nach Mitteilung der Rathauses Juristin und hat als Rechtsanwältin im öffentlichen und privaten Baurecht, zur Vertragsgestaltung und Flächensicherung beraten.

In den vergangenen Jahren war sie für Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energien als Konfliktberaterin tätig. Dafür hat sie neben ihrer juristischen Ausbildung auch eine Zusatzqualifikation als Mediatorin.

Erste Aufgabe der neue Uferbeauftragten ist laut Rathaus ein Projektplan mit den „aktuell erforderlichen Schritten“, die zur Sicherung einer öffentlichen Zugänglichkeit der Ufer in der Landeshauptstadt auf Grundlage vorhandener Beschlüsse, Plangrundlagen und der rechtlichen Rahmenbedingungen nötig sind.

„Kein Bedarf für Neubesetzung“

Die Stelle der Uferbeauftragten war seit Anfang 2016 vakant. Der damalige Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) hatte trotz gravierender Probleme keinen Bedarf für eine Neubesetzung gesehen.

Auch unter seinem Nachfolger Mike Schubert (SPD) lief die Neubesetzung nur stockend und nach massivem Drängen aus Kommunalpolitik und Bürgerschaft an.

In Potsdam sind nach Mitteilung der Verwaltung rund 83 Kilometer am Wasser öffentlich zugänglich. Dazu zählen die Uferbereiche des Sacrower und des Babelsberger Parks sowie des Neuen Gartens. Beispielhaft ausgebaute Uferwege hat die Stadt etwa am Südufer des Jungfernsees und am Westufer des Templiner Sees.

Uferpartien mit Konfliktpotenzial

Für politischen Streit und überregionale Beachtung sorgen insbesondere Uferbereiche im früheren Grenzgebiet zu West-Berlin am Groß Glienicker und am Griebnitzsee, die nach dem Mauerfall frei zugänglich waren, später aber teilweise von Anrainern gesperrt wurden.

Weitere Uferabschnitte mit Konfliktpotenzial gibt es etwa im Bereich Speicherstadt und Wasserwerk sowie unterhalb der Hinzenberg-Gartenkolonie sowie in der Berliner Vorstadt am Tiefen See.

Von Volker Oelschläger