Innenstadt

„Ungleichbehandlung und „unzutreffende Behauptungen“ werfen Gerd Bauz und Philipp Oswalt vom aufbaukritischen „Lernort Garnisonkirche“ der Stadt im Streit um einen Informationskiosk auf dem Bürgersteig vor dem Rechenzentrum vor.

Vitrine viel kleiner als die Wetterfahnenbox

Die beantragte Vitrine sei mit 2,50 mal 3,50 mal 2,50 Meter deutlich kleiner als der 3,10 mal 7,05 mal 8,90 Meter messende Käfig mit der Wetterfahne der Garnisonkirche oder der 3,20 mal 6,10 mal 3,00 Meter messende Holzpavillon der Garnisonkirchenstiftung, die im Gegensatz zur Vitrine genehmigt worden seien.

Wie berichtet, wollen sie über die Vitrine mit ihrer im Parterre des Rechenzentrums eingerichteten Ausstellung „Lernort Garnisonkirche“ in den öffentlichen Raum. Die Stadt bekräftigte jedoch in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage des Stadtverordneten Sascha Krämer (Linke), dass das Projekt nicht genehmigt werden könne.

Die „wiederholte Ablehnung der beantragten Außenvitrine“ stelle „im Vergleich zu Vorhaben der Stiftung Garnisonkirche eine rechtlich nicht zulässige Ungleichbehandlung dar“, schreiben Oswalt und Bauz.

Widerspruch zur bunten Farbgebung

Sie werfen der Stadt zudem eine in mehreren Punkten „unzutreffende Beantwortung der parlamentarischen Anfrage“ Krämers vor. So sei im Gegensatz zur angeblich geplanten „auffällige Farbgebung“ die Festlegung eines Farbtons in Abstimmung mit der Denkmalpflege geplant.

Auch sei nicht beabsichtigt, die Vitrine „dauerhaft fest im Boden“ zu verankern. De facto werde die Konstruktion durch ihr Eigengewicht standsicher sein und könne „jederzeit spurlos entfernt werden“.

Innenhofvariante „offenkundig zynisch“

„Offenkundig zynisch“ sei der Vorschlag der Stadt, den Kiosk im Innenhof des Rechenzentrums aufzubauen: „Die Verbannung einer Werbeanlage aus dem öffentlichen Raum“ sei gleichbedeutend mit einem „grundsätzlichen Verbot“, so die Autoren.

Schließlich werfen sie der Stadt vor, Kritiker der Garnisonkirche Potsdam „seit vielen Jahren ... auch mit unlauteren Mitteln“ zu behindern. „Beunruhigend“ sei, dass sich das auch nach dem Beginn des von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) initiierten Vier-Phasen-Prozesses für das Quartier fortsetze.

Damit, so Oswalt und Bauz, werde „das Vertrauen in einen fairen Prozess in Frage gestellt“.

Von Volker Oelschläger