Gegründet 1903 als Beamten-Wohnungsverein gegründet, ist die Wohnungsgenossenschaft 1903 eine der ältesten Genossenschaften in Potsdam.

Baugrundstücke erwarb der Verein nach der Gründung standesgemäß in der oft unmittelbaren Nähe von großen Parkanlagen, Waldgebieten und anderen Potsdamer Sehenswürdigkeiten.

Die Genossenschaft hat Grundstücke in der Nauener, in der Brandenburger und in der Teltower Vorstadt.

Der Genossenschaft gehören heute mehr als 2600 Mitglieder an, die sich auf einen Bestand von mehr als 1500 Wohnungen verteilen.

Seit knapp zehn Jahren gibt es laut Vorstand Johann Grulich einen Aufnahmestopp, rund 300 Mitglieder stünden auf der Warteliste für eine Wohnung.

Vorrang habe für die Genossenschaft seit Jahren die Sanierung des Bestandes. Erstmals werde jetzt für die Teltower Vorstadt ein Neubau mit seniorengerechten Wohnungen geplant.