Streit um Wassergebühren geht in nächste Runde

Potsdam

Die Potsdamer sollten den Wassergebührenbescheiden für 2019 „vorsorglich“ widersprechen, empfiehlt das Bündnis „Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen / Freie Wähler“ ( BVB/ FW). Der Landtagsabgeordnete Péter Vida und der Stadtverordnete Andreas Menzel begründen ihre Mahnung mit der erfolgreichen Klage von sechs Potsdamern gegen Gebührenbescheide für die Jahre 2010-2012, die auf einer Satzung von 2009 basierten.

Kritik an Quersubventionierungen

Die Abgeordneten kritisieren eine angebliche jahrelange „Praxis, mit hohen Gebühren für die Trinkwasserlieferung und Abwasserentsorgung andere Töchter der Stadtwerke Potsdam (SWP) quer zu subventionieren und die Kosten der Rekommunalisierung zu tragen.“ Sie beziehen sich hier auf den Rückkauf von 49 Prozent des Wasserbetriebes vom französischen Eurawasser-Konzern, dem man diesen Anteil 1998 verkauft hatte, um 167 Millionen D-Mark in die Stadtkasse zu holen.

Als Eurawasser die Gebühren stark anheben wollte, machte Potsdam das Geschäft im Jahre 200 rückggängig, offenbar zu höheren Kosten; darüber wurde nie berichtet.

Oberverwaltungsgericht muss entscheiden

Die Stadt Potsdam hat Berufung eingelegt gegen die erstinstanzliche Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Potsdam, das die Gebührenbescheide von 2010-2012 und die zu Grunde liegende Satzung ebenso unzulässig sind wie die Quersubventionierungen innerhalb der Stadtwerke. 2017 hat man die Satzung von 2009 zwar überarbeitet, aber an der Subventionierung nichts geändert. Über die Berufung der Stadt muss nun das Oberverwaltungsgericht entscheiden, doch verschickt die Potsdamer Verwaltung schon die 2019er Bescheide, gegen die nur binnen eines Monats Widerspruch möglich ist.

Die BVB/ FW fürchtet nun, dass, selbst wenn einige Bürger klagen, mögliche Erfolge vor Gericht nur denen helfen, die den Rechtsweg beschritten haben. Das sei auch bei den sechs Bescheiden für 2010-2012 so gewesen.

Formloser Widerspruch genügt

Der Widerspruch muss laut Vida keine besonderen Formvorschriften erfüllen: „Es ist das gute Recht eines jeden Verbrauchers, seine Interessen in einer unklaren Rechtssituation wahrzunehmen.“ Alle Verbraucher müssten jedoch die Nachzahlungen und geänderte Abschläge bis zu einer abschließenden Klärung termingerecht zahlen; dazu habe der Widerspruch keine aufschiebende Wirkung.

Stadt will keine vorläufigen Bescheide

Dass das Verwaltungsgericht am am 22. Mai 2019 die sechs angegriffenen Gebührenbescheide für 2010 bis 2012 aufgehoben hat, wirft nach Auskunft von Stadtsprecher Markus Klier „eine Reihe schwieriger und für die Landeshauptstadt Potsdam über den Einzelfall hinausweisender Fragen auf“, die obergerichtlich für das Brandenburg bislang nicht geklärt seien. Dies gelte insbesondere für die Frage, ob Gewinne der Energie und Wasser Potsdam (EWP) dem Überdeckungsausgleich unterliegen und „gebührenmindernd“ zu Gunsten der Kunden eingesetzt werden müssen, es also zu Rückzahlungen oder Verrechnungen kommen muss. „Diese Annahmen des Verwaltungsgerichts halten aus der Sicht der Landeshauptstadt Potsdam einer rechtlichen Prüfung nicht stand und können daher das erstinstanzliche Urteil nicht stützen“, so Klier. Das Gericht habe wegen grundsätzlicher Bedeutung die Berufung der Landeshauptstadt zugelassen, was die Rechtskraft des Urteils vorerst verhindert.

Oberbürgermeister Mike Schubert habe das Rechnungsprüfungsamt mit der Prüfung diverser Fragen zu den Entgelten der EWP und den Gebührenkalkulationen Trink- und Abwasser beauftragt, erklärt Klier: Die „sehr umfangreiche Prüfung ist noch nicht abgeschlossen.“ Zunächst sei die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes dazu abzuwarten. Ob oder inwieweit dann im Ergebnis eine Anpassung der Gebührenkalkulationen nötig sei, könne nicht vorausgesagt werden. Für den Erlass vorläufiger Gebührenbescheide, wie Vida und Menzel fordern, gebe es keine Rechtgrundlage.

Von Rainer Schüler