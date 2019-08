Christiane Thiel ist dieser Tage vollauf beschäftigt, denn bis Ende September will sie die Gemälde im Chorraum der Bornimer Kirche fertig restauriert haben. Von ihrer Arbeit können sich Interessenten aber schon am Denkmaltag, dem 8. September, einen Eindruck verschaffen, denn die Kirche gehört zu den 55 Denkmalen, die an diesem Tag offenstehen.