Potsdam

Im Streit zur Schulentwicklungsplanung beziehen die Jugendverbände der rot-grün-roten Rathauskooperation Position gegen weitere Gymnasien: „Als Jugendorganisationen der Rathauskooperations-Parteien sprechen wir, die Grüne Jugend Potsdam, die Potsdamer Linksjugend und die Jusos Potsdam, uns gegen den Bau neuer Gymnasien in der Landeshauptstadt aus“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung: „Wir fordern die Rathauskoopperation auf, sich an ihren Vertrag zu halten.“

„System zementiert Ungerechtigkeit“

Mit einem auf Bildungsgerechtigkeit ausgerichteten Schulentwicklungsplan könne die Stadt Potsdam „dem ungerechten dreigliedrigen Schulsystem etwas entgegensetzen“, schreiben die Jugendorganisationen: „Das gegenwärtige Schulsystem zementiert Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft und ist in seiner Struktur nahezu beispiellos.“

Julius Köhler von den Jusos Potsdam erklärt: „Während Deutschland seine Schülerinnen und Schüler bereits nach der 4. oder. 6. Klasse auf drei Schulformen aufteilt, ist in den meisten anderen Ländern ein über die Pubertät hinausgehendes (längeres) gemeinsames Lernen Bildungsalltag. Ein frühes Aufteilen auf die drei Schulformen wie hierzulande maximiert den Einfluss der finanziellen oder akademischen Stellung des Elternhauses und reduziert die Bedeutung der tatsächlichen Begabung der Kinder.“

„Institutionelle Diskriminierung“

Leo Ohl von der Potsdamer Linksjugend ergänzt, Studien ergäben „immer wieder eine institutionelle Diskriminierung von Kindern aus ärmeren Familien, aber auch Kinder mit Zuwanderungsgeschichte sind von dieser strukturellen Benachteiligung betroffen. Ein solch unfaires Schulsystem ist deshalb grundsätzlich zu hinterfragen.“

Für die Parteijugenden, so Antonia Baumgarten von der Grünen Jugend in Potsdam, sei es „unbegreiflich, warum die Rathauskooperation von ihrem eigenen im Kooperationsvertrag festgehaltenen Ziel abrückt. Darin steht, dass nur weiterführende Schulen gebaut werden, die alle Schulabschlüsse anbieten“.

Appell an „progressive Stadtregierung“

Zwar könne das Gymnasium auch mit dem Mittleren Schulabschluss verlassen werden, das sei allerdings die Ausnahme: „Besonders eine progressive Stadtregierung sollte systemische Benachteiligungen erkennen und verändern wollen.“ Zudem könnte die Entscheidung in der Stadtverordnetenversammlung nach Einschätzung Baumgartens „voraussichtlich sehr knapp ausfallen, was nicht dazu führen darf, dass die AfD hier das Zünglein an der Waage ist“.

Gesamtschule stehen nach Ansicht der Parteijugenden für „inklusives und integratives Lernen“: „Sie sind der Motor für Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit, die bisher vielen Kindern verwehrt bleibt. Während dadurch zwar noch lange nicht alle Gerechtigkeitsprobleme gelöst sind, hat Potsdam nun die Chance einen ersten Schritt in eine gerechtere Bildungslandschaft zu gehen.“

SPD stellt „weiteren Fehlbedarf“ fest

Die SPD will per Änderungsantrag in der Schulentwicklungsplanung grundsätzlich den Bedarf an weiteren Gymnasien festschreiben lassen: Das Anwahlverhalten der Schülerinnen und Schüler belege den „Bedarf von weiteren Gymnasialstandorten in Potsdam“. Hier sei „derzeitig ein deutlicher Fehlbedarf auszumachen“.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die geplante Errichtung des Gymnasiums im Stadtteil Schlaatz verschiebe sich zeitlich nach hinten, da dies an den Umzug der Förderschule zum Standort Waldstadt-Süd gekoppelt ist. Daher, so die SPD, sei „dringend die Errichtung des Gymnasiums an der Pappelallee geboten“.

Verwaltung will drei neue Gymnasien

Laut gemeinsamem Ergänzungsantrag von Linken und Grünen zum Schulentwicklungsplan soll an der Birnenplantage in Neu Fahrland bereits zum Schuljahr 2027/28 ein vierzügiges Gymnasium errichtet werden.

Laut Verwaltungsvorlage soll an der Pappelallee zum Schuljahr 2024/2025 ein vierzügiges Gymnasium errichtet werden. Weitere vierzügige Gymnasien sollen zum Schuljahr 2028/29 An der Alten Zauche am Schlaatz und zum Schuljahr 2029/30 an der Birnenplantage folgen.

Von Volker Oelschläger