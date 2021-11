Innenstadt

Zwischen der Stadtverwaltung von Potsdam und dem Cottbuser Veranstalter Coex ist Streit um die Zugangsregeln für die Weihnachtsmärkte ausgebrochen. „Die Stadt hat Wünsche, die unerfüllbar sind“, sagte Firmenchef Eberhard Heieck am Montag der MAZ: „Die Stadt will 2G +, also den Schnelltest auch für Geimpfte oder Genesene. Dafür gibt es überhaupt keine Rechtsgrundlage.“

Seit Montag sind weite Teile des Alltags im Land Brandenburg nur Geimpften und Genesenen vorbehalten. Bleibt es bei den Genehmigungen der Stadt für Weihnachtsmärkte unter 2G-Regeln? Wie sicher sind diese Veranstaltungen angesichts rasant zunehmender Neuinfektionen? Steht der Budenzauber im Advent erneut auf der Kippe?

Stadt ist mit Veranstaltern im Gespräch

„Die Landeshauptstadt Potsdam prüft gegenwärtig zusätzliche Corona-Schutzmaßnahmen und befindet sich dazu mit den Veranstaltern der Weihnachtsmärkte im Gespräch“, teilte das Rathaus auf Anfrage mit. „Eine sichere Durchführung ist dabei unser Hauptanliegen.“

Heieck hält 2G für sicher genug und zusätzliche Tests für den Tod der Weihnachtsmärkte. „Dann kommt keiner mehr. Wer macht denn einen kostenpflichtigen Test, wenn er Glühwein trinken oder eine Bratwurst essen will? Das ist ja viel schlimmer, als Eintritt zu verlangen. Das kann man nicht mal von Gaststättenbesuchern fordern.“ Kostenlos sei ja nur ein Test pro Woche. Geimpfte und Genesene zu Tests zu zwingen, sei eine Bestrafung gegenüber Nichtgeimpften.

Potsdamer Markt schon jetzt auf Sparflamme

Potsdams „Blauer Lichterglanz“ – der größte Weihnachtsmarkt im ganzen Land Brandenburg – ist auch in diesem Jahr Opfer der Pandemie. Wie schon im Vorjahr wird auf der Brandenburger Straße auch 2021 kein Weihnachtsmarkt stattfinden. Unter Corona-Bedingungen hat die Stadt nur zwei eingezäunte Märkte auf dem Luisen- und dem Bassinplatz genehmigt – die Buden und Fahrgeschäfte stehen bereits zum größten Teil. Falls die Stadt bei 2G+ bleibt, drohen Schadensersatzforderungen des Veranstalters. „Wir bauen ja längst auf. Viele Sachen stehen schon“, sagte Heieck. Die Schausteller seien unterwegs nach Potsdam.

„Auch in Sachsen traut sich niemand, die Weihnachtsmärkte abzusagen“, beschreibt Heieck eine Situation des Abwartens: „Alle schauen auf den Bund, was der am Donnerstag entscheidet über Schadensersatzzahlungen im Falle von Absagen.“ Die wären seiner Ansicht aber gar nicht nötig, würde die Stadt seinem bislang abgelehnten Vorschlag folgen, eine Maskenpflicht zu verfügen; das würde die teuren Tests ersparen. Beim bislang letzten Weihnachtsmarkt 2019 wurde das so gehandhabt – es war lästig, wurde von den Menschen aber hingenommen. Nur zum Essen und Trinken durfte man damals die Masken abnehmen.

In der Innenstadt soll’s nächste Woche losgehen

Die Eröffnung der City-Märkte ist für Montag, 22. November, angekündigt. Am ersten und zweiten Adventwochenende soll zudem der Böhmische Weihnachtsmarkt auf dem Babelsberger Weberplatz stattfinden, rund um den zweiten Advent zudem der Weihnachtsmarkt am Pfingstberg-Belvedere. Für alle Potsdamer Märkte ist nach derzeitigem Stand 2G vorgeschrieben – Zutritt erhält demnach nur, wer geimpft oder genesen ist.

