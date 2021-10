Potsdam

Klaus Zyciora ist Chefdesigner des VW-Konzerns und für zehn weltbekannte Automarken verantwortlich. Ende 2020 hatte er erstmals angedeutet, dass der Hauptsitz des Konzerndesigns nach Potsdam umziehen könnte.

Herr Zyciora, was ist aus dem Umzug der Designabteilung geworden?

Klaus Zyciora: Das ist still und heimlich passiert. Der Kern des VW-Konzerndesigns sitzt nun in Potsdam. Es werden deshalb allerdings keine Hundertschaften von Designern hierherziehen. Wir sind eine Steuerungseinheit, ein relativ kleines Team. Wir sind 130 Mitarbeiter von über 650.000. Ich selbst lebe jetzt in Babelsberg.

Welche Rolle spielt Potsdam denn für den Volkswagen-Konzern?

VW ist schon seit 2004 in Potsdam ansässig und dieser Standort zahlt sich nun immer stärker aus für uns. Potsdam ist zum Wissens- und Technologiestandort geworden. Die Nähe zu Berlin ist ebenfalls wichtig, etwa für unsere Kollegen aus den Bereichen IT und User-Interface. In der VW-Tochter Cariad bündeln wir unsere IT-Kompetenz in einem eigenen Betriebssystem für alle Fahrzeuge der Zukunft. Daran sind 4500 Ingenieure und Programmierer beteiligt, die teils in Berlin sind. Wir arbeiten eng mit denen zusammen.

Das VW Future Center Europe in der Schiffbauergasse in Potsdam. Quelle: Julius Frick

Werden Sie Ihren Potsdamer Standort nun vergrößern?

Eine Erweiterung ist nicht geplant. Wir haben in der Schiffbauergasse genug Räumlichkeiten. Die einzelnen Marken haben zudem ihre eigenen Design-Center. Wir sind eigentlich ein kleines Rädchen, aber wir haben vor, einen großen Beitrag dazu zu leisten, was Mobilität den Menschen zukünftig bedeutet.

Wer ist Klaus Zyciora? Klaus Zyciora (59) ist seit April 2020 der Head of Design der VW Group und damit Chefdesigner für die zum Konzern gehörenden Automarken, zu denen unter anderem Skoda, Audi, Lamborghini und Porsche gehören. Zuvor war der Industriedesigner 13 Jahre lang für die Marke Volkswagen verantwortlich. Dabei hat er die Gestalt der neuen vollelektrischen Modellreihe „ID.“ entwickelt. Zum Konzerndesign der VW Group gehören drei Standorte. Neben dem Hauptsitz in Potsdam mit rund 100 Mitarbeitern gibt es ein kleines Team mit rund zehn Mitarbeitern in Belmont im US-Staat Californien sowie ein weiteres Team in der chinesischen Hauptstadt Peking mit sechs Mitarbeitern, das aber künftig wachsen soll.

Was machen Sie denn im VW Future Center Europe?

Wir beschäftigen uns übergreifend mit dem Thema Mobilität der Zukunft. Es geht darum, diese Automarken zu begleiten und für sie „Nordsterne“ zu schaffen, an denen sie sich in der laufenden Transformation orientieren können. Die Autoindustrie geht weg vom Verbrennungsmotor, wir sind mitten in der Elektrifizierung und Digitalisierung. Bedeutend größer ist aber der Wandel hin zum autonomen Fahren. Hier arbeiten wir mit den Marken gemeinsam an diesen Themen und machen sie erlebbar.

Wie der nächste Golf aussieht, spielt hier also keine Rolle?

Doch, das tut es. Viele Autos des Konzerns entstehen auf der gleichen Plattform. Es geht hier deshalb auch darum, die Marken dennocg voneinander zu differenzieren und für Unterscheidbarkeit zu sorgen. Das machen wir vor allem über das Design, das wir hier mit den einzelnen Designchefs der Marken kuratieren.

In der Region wird gerade viel über Tesla gesprochen, die hier ein Werk eröffnen. Was halten Sie eigentlich als Designer vom Aussehen der Tesla-Konkurrenz?

Ich schätze die Arbeit unseres ehemaligen Kollegen Franz von Holzhausen als Chefdesigner von Tesla sehr. Uns unterscheidet, dass die Marken der Volkswagen-Gruppe bereits starke Werte mitbringen, auf denen wir aufbauen können. So ist zum Beispiel der ID.3 ein elektrisches und digitales Produkt, aber eben zugleich doch ein typischer wertiger Volkswagen. Das Gesicht dieses Autos schreibt eine Tradition fort, die mit dem VW Käfer begonnen hat.

Wann sehen wir das, was Sie hier in Sachen autonomes Fahren ausprobieren, auf der Straße?

Wir schauen sehr weit in die Zukunft bis über 2030 hinaus. Wir denken viel darüber nach, was Menschen in der Zukunft benötigen, um mobil zu sein. Dafür erarbeiten wir Produktvorschläge.

Klaus Zyciora beim Interview in Potsdam. Im Hintergrund ein autonom fahrendes Konzeptauto. Quelle: Julius Frick

Testen Sie die Autos auch hier?

Unsere Testflotten sind in Hamburg und München. Ich kann mir aber vorstellen, dass Berlin und womöglich auch Potsdam darin integriert werden.

Was glauben Sie, wann werden tatsächlich Autos autonom durch die Stadt fahren?

Das Leben in der Stadt erstickt in Autos. Daran müssen wir arbeiten. Fahrzeuge stehen die meiste Zeit nur ungenutzt am Straßenrand. Autonomes Fahren wird eine Art Brustlöser für dieses Problem sein. Menschen werden ein Auto bestellen oder abonniert haben. Es wird für jeden Termin im Kalender vor der Tür stehen, mich transportieren. Ich brauche mich nicht um den Parkplatz oder das Aufladen kümmern. Diese Tätigkeiten werden durch das autonome Fahrzeug übernommen.

Aber wann wird die Vision Realität?

Das wird zwischen 2030 und 2040 beginnen. Es hat aber auch viel mit Regulierung und mit Städtebau zu tun und mit dem Willen der Länder und Städte. Wir müssen viel Verkehr vom Auto weg heben zu anderen Mobilitätsformen, um den Verkehrsinfarkt zu verhindern. Aber das funktioniert nur, wenn man den ÖPNV ausbaut und sicheres Fahrradfahren auf Fahrradstraßen ermöglicht. Klar ist aber auch, dass die individuelle Mobilität bleiben wird. Nur ihre Form wird sich verändern.

Zum Nutzerverhalten beim autonomen Fahren wurde 2019 eine Kooperation mit der Stadt Potsdam geschlossen. Da ging es um Busse, die einen etwa vom Theater nach Hause bringen. Davon war lange nichts zu hören. Was ist daraus geworden?

Diese Kooperation gibt es noch und soll verlängert werden. Wir probieren mit der Stadt aus, wie autonomes Fahren und die Auseinandersetzung des Kunden mit dem Fahrzeug funktioniert. Es geht auch darum, wie Mitarbeiter der Verwaltung über nachhaltige Mobilität zwischen den Verwaltungsstandorten bewegt werden. Der VW-Konzern macht an vielen Stellen solche Projekte. Das Pflänzlein hier in Potsdam ist im Vergleich sehr klein.

Wann gibt es die Ergebnisse?

Das wird noch dauern. Die Corona-Pandemie hat uns ausgebremst.

Mit welchen anderen Potsdamer Institutionen arbeiten Sie zusammen?

Mit den Hochschulen, der Universität Potsdam, Kultureinrichtungen. Wir sind vielfältig verbandelt, fördern regional auch Kunstprojekte.

Hat Potsdam auch schon von dieser Kulturförderung profitiert?

Das kann ich Ihnen gar nicht genau sagen, ob das in der Vergangenheit passierte, bevor ich übernommen habe. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Sie sagen, Sie seien vielfältig verbandelt. Dennoch: Auch nach 17 Jahren haben die Potsdamer wenig darüber erfahren, was VW hier tut. Warum ist das so?

Das liegt in der Natur der Sache. Wir arbeiten an Zukunftsprojekten und das ist streng geheim. Aber die Öffnung hin zu mehr Transparenz gibt es. Der Konzern hat Social Media und den Dialog mit Menschen entdeckt. Dafür stehe ich auch. Ich möchte die Menschen auf die Reise in die Zukunft mitnehmen.

Werden Sie der Öffentlichkeit mehr Einblick in das Haus erlauben?

Das haben wir vor. Wir wollen zeigen, woran wir arbeiten. Aber wir vertreten viele Marken in einem Konzern und das macht es sehr kompliziert.

Wenn Besucher im Haus sind, werden Modelle sicherheitshalber abgedeckt. Quelle: Julius Frick

Wie sehen Sie Ihre Rolle als Partner am Standort Schiffbauergasse?

Es gibt zarte Bande, etwa die schon erwähnte Kooperation mit dem der Stadt und dem Theater. Mal sehen, was sich ergibt und was man miteinander machen kann.

Die Wiese vor dem VW Future Center Europe gehört auch VW. Sie ist als Partywiese für Jugendliche in den vergangenen Monaten bekannt geworden. Was halten Sie davon?

Ich finde es toll, wenn Menschen Natur genießen. Das sehe ich gerne. Was ich nicht so toll finde ist, wenn unsere Mitarbeiter Aktionen durchführen müssen, um Kippen, Getränke und Müll aufzusammeln. Jeder ist hierher eingeladen, aber soll seinen Müll wieder mitnehmen. Wir haben alle Verantwortung für den Planeten, aber wenn es schon daran scheitert, die Pizzaschachtel ordentlich zu entsorgen, sehe ich da wenige Chancen.

Was werden Sie tun, wenn sich die Situation nicht bessert?

Wir werden keine Mauern oder Zäune bauen, das ist das Schlimmste, was man tun könnte. Diese Reaktion gibt es in Deutschland viel zu häufig. Lieber würde ich es gemeinsam regeln. Womöglich muss auch die Stadt ihr Entsorgungskonzept anpassen.

Über der Präsentationshalle des VW Future Center Europa gibt es zwar ein Glasdach – doch das ist mit einem Vorhang verdeckt. Quelle: Julius Frick

Ein Detail, das die Potsdamer sich erzählen, betrifft das Gebäude in der Schiffbauergasse. Es heißt, Sie haben trotz der hohen Sicherheitsvorkehrungen ein gläsernes Dach mit einem Vorhang – und wenn Sie ein Modell richtig betrachten wollen, lüften Sie den Schleier, damit Tageslicht darauf fällt. Stimmt das eigentlich?

Nein, das hat einen anderen Grund. Im Sommer ist der Wärmeeintrag in das Gebäude durch das Glasdach ganz erheblich. Wir bemühen uns aber, den Energieverbrauch niedrig zu halten. Der Vorhang ist also ein Beitrag zum Energiehaushalt. Als man das konstruiert hat, war der Klimawandel leider noch nicht so präsent. Der Schutz von Prototypen spielt eine geringere Rolle. Es klettert keiner auf Gebäude, um durch Fensternischen zu fotografieren. Die Spionage zu sogenanntem Intellectual Property hat sich deutlich ins Internet verlagert. IT-Sicherheit ist wesentlich wichtiger.

Von Peter Degener