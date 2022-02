Potsdam

Gegen 10 Uhr fiel in Potsdam am Dienstag der Strom aus. Zumindest in Teilen südlich der innerstädtischen Havel. Der Netzausfall war kurz, aber er genügte, damit Lampen, Computer und andere elektrische Geräte ausgingen.

Bauarbeiten am Leipziger Dreieck

Wie die MAZ auf Nachfrage bei den Potsdamer Stadtwerken erfuhr, war die Gegend zwischen der Albert-Einstein-Straße am Brauhausberg über das Leipziger Dreieck bis ein ganzes Stück entlang der Friedrich-Engels-Straße betroffen. Auch in den Verlagsräumen der Märkischen Allgemeinen gingen kurzzeitig die Bildschirme aus. Der Ausfall währte nur Sekunden.

Die Pressestelle der Stadtwerke fanden die Ursache schnell heraus: Bei den Bauarbeiten am Leipziger Dreieck wurde versehentlich ein Stromkabel durchtrennt. Dort laufen seit langem umfangreiche Tiefbauarbeiten für die Neu-Führung der Straßenbahn.

In solchen Fällen werden im Netz neue Verbindungen geschaltet, daher war der Stromausfall nur von kurzer Dauer. Auf Twitter versicherten die Stadtwerke, dass Kollegen bereits vor Ort seien und daran arbeiten „die Versorgung schnellstmöglich wieder herzustellen.“

Von Nick Wilcke