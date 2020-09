Innenstadt

Die Potsdamer Innenstadt ist seit einer halben Stunde großflächig ohne Strom. Wie die Stadtwerke auf MAZ-Anfrage mitteilten, sind die Brandenburger Straße als Haupteinkaufsmeile und Nebenstraßen bis heran an die Breite Straße betroffen.

Wie Stadtwerkesprecher Göran Böhm sagt, ist eine 110-Kilovolt-Leitung havariert, doch weiß man nicht wo. Weil der Ort der Panne noch nicht ermittelt ist, ist eine Zuschaltung von Strom über den so genannten Ringschluss auch noch nicht möglich. Man arbeite mit Hochdruck an dem Problem, so Böhm.

Die Havarie war zuerst in der Leitstelle der Stadtwerke selbst aufgefallen. Die Straßenbahnen und Busse fahren, teilte das Unternehmen auf Twitter mit. Aber Ampeln sind ausgefallen.

Von Rainer Schüler