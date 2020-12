Golm

Das Studentenwerk Potsdam plant ein neues Wohnheim auf dem Universitätscampus in Golm. Bis 2024 soll ein Neubau mit 358 Plätzen errichtet werden. Rund 30 Millionen Euro soll der Bau kosten. Das geht aus Planungsunterlagen hervor, die jetzt veröffentlicht worden sind. Darin ist auch von einem möglichen Umzug des Studentenwerks die Rede – die Planer sollen in einer Variante des Neubaus eine Verwaltungsetage konzipieren. Seit 2011 mietet das Studentenwerk rund 2500 Quadratmeter Fläche in den Potsdamer Bahnhofspassagen.

Bis Mitte 2021 soll die Standortentscheidung getroffen werden

„Wir müssen uns klar werden, ob es sinnvoll ist, weiterhin so ein großes Objekt in zentraler Lage zu mieten“, erklärt Peter Heiß, der Geschäftsführer des Studentenwerks, auf MAZ-Anfrage.

„Die Entscheidung zum Umzug an den Hauptbahnhof war goldrichtig als klar war, dass die FH sich mit ihrem zentralem Standort nicht mehr in der Mitte der Stadt befinden wird“, so heiß. Weil das Studentenwerk auch für die Hochschulen in Brandenburg an der Havel und Wildau verantwortlich sei, musste man in zentraler Lage das Angebot erhalten. „Heute gilt es aber zu gucken, ob das weiterhin mit dem gleichen Gewicht so sinnvoll ist, oder ob im digitalen Zeitalter die persönliche Erreichbarkeit eine andere Rolle spielt“, so heiß.

Bis Mitte 2021 soll die Standortentscheidung getroffen werden. Die Ausschreibung, die in einer baulichen Variante auch einen Umzug der Verwaltung des Studentenwerks berücksichtigt, sei dennoch schon jetzt nötig, weil die Fördermittel des Landes für das Wohnheim nun bereitgestellt sind.

Kasernenbau von 1935 wird für Neubau diesen Winter abgerissen

Das fragliche Grundstück liegt im ältesten Teil des Universitätscampus Golm und grenzt direkt an die Havelland-Kaserne an. Bislang befindet sich auf dem Grund noch das Haus 3, das um 1935 als Teil der Wehrmachtskaserne errichtet worden war. Zuletzt waren dort einerseits 42 Wohnheimplätze, andererseits Räume der Universität für die pädagogische Ausbildung mit dem Schwerpunkt Inklusionspädagogik untergebracht.

Schon im anstehenden Winter soll das Haus 3 abgerissen und bis zum Frühjahr 2021 das Baufeld für den Neubau freigemacht werden. Der Baumbestand auf dem Grundstück wurde als schützenswert eingestuft, sodass nur ein Teil des Grundstücks neu bebaut wird. Mit der Stadt Potsdam wird zudem noch über die Höhe des Hauses verhandelt. Die Bauverwaltung fordert laut Planunterlagen eine viergeschossige Bebauung. Das Studentenwerk strebt fünf Geschosse an.

Rechtsstreit zur Breiten Straße 20 vor dem Oberlandesgericht

Bei einem weiteren Neubauprojekt des Studentenwerks in der Breiten Straße 20 im Zentrum, gehen derweil die rechtlichen Auseinandersetzungen mit der Eigentümerin des Nachbarhauses weiter ( MAZ berichtete). „Die nachbarschaftlichen Streitigkeiten sind zu unseren Gunsten entschieden worden, mittlerweile liegt der Fall nun beim Oberlandesgericht“, erklärt Heiß.

Hintergrund ist die unklare Trennung des Gebäudes aus DDR-Zeiten, das nach 1990 auf zwei Eigentümer aufgeteilt worden ist. So werden Leitungen weiterhin gemeinsam genutzt, außerdem ragen Balkone auf das damals abgeteilte Nachbargrundstück. Das Studentenwerk will auch dort einen Wohnheimneubau errichten, aber bis zur Klärung des Streits werden keine konkreten Planungen erarbeitet. Die Nachbarin will auf ihrem Grundstücksteil ein Wohnhaus zur Breiten Straße hin bauen.

