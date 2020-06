Potsdam

Die Potsdamer zahlen die höchsten Abwassergebühren unter den 100 größten Städten Deutschlands. Das ist das Ergebnis des Abwassergebührenrankings 2020, das das Institut der deutschen Wirtschaft Köln im Auftrag des Eigentümerverbands „ Haus & Grund“ erstellt hat – und Brandenburgs Landeshauptstadt hat damit einen traurigen Spitzenplatz verteidigt. Zum zweiten Mal nach 2017 untersuchten die Wissenschaftler die Abwassergebühren und ermittelten, wie viel eine vierköpfige Musterfamilie pro Jahr in den Städten zahlen muss.

Wie teuer ist die Abwasserentsorgung in Potsdam ?

Im Abwasserranking steht Potsdam auf Platz 100: 939,85 Euro muss die Musterfamilie pro Jahr für die Abwasserentsorgung zahlen. Die Kosten sind sogar gestiegen. in der Studie 2017 betrug der Jahreswert noch 911,23 Euro.

Anzeige

Wie viel günstiger sind andere deutsche Städte?

In Worms zahlt die Musterfamilie nur 240,23 Euro im Jahr. Berlin liegt mit 629,71 Euro auf Platz 73. In 34 der 100 untersuchten Städte kostet das Abwasser höchstens halb so viel wie in Potsdam – darunter sind vergleichbare Städte wie Erfurt, die günstigste ostdeutsche Stadt in der Studie, aber auch München und Stuttgart. Der Durchschnittspreis beträgt 540 Euro pro Jahr. Aus Brandenburg ist auch Cottbus wieder unter den teuersten Städten: mit 824,76 auf Platz 97.

Weitere MAZ+ Artikel

„Im Laufe eines Lebens hat eine Wormser Familie 50 000 Euro weniger für Abwasser zu zahlen, als eine Familie in Potsdam“, rechnet Kai Warnecke, Präsident des Eigentümerverbands, vor. Es gehe „nicht um Peanuts“, sondern gewaltige Beträge gehe, „die die Kosten des Wohnens massiv verteuern".

Was genau wird bei der Musterfamilie der Studie berechnet?

Die Untersuchung im Auftrag des Eigentümerverbandes legt einen Jahresverbrauch der Musterfamilie von 185 Kubikmeter Wasser zugrunde, der sich am durchschnittlichen Tagesverbrauch von 127 Litern Wasser pro Tag und Person orientiert, den der Bundesverband der Wasser- und Energiewirtschaft nennt. Als Musterhaus wird ein Einfamilienhaus auf einem 200 Quadratmeter großen Grundstück mit zehn Meter langer Straßenfront angenommen – das spielt eine Rolle, weil manche Städte bei der Gebührenkalkulation auch Niederschläge berücksichtigen. Mancherorts fließt der Regen in denselben Kanal wie das Abwasser und wird in Kläranlagen wieder aufbereitet.

Warum ist die Potsdamer Abwasserentsorgung so vergleichsweise teuer?

Einen eindeutigen Grund für die hohen Gebühren führt die Studie nicht an. Der Eigentümerverband kritisiert viel mehr, dass die Stadt oder die Stadtwerke nicht darlegen, wie sich die Potsdamer Wasser- und Abwasserpreise zusammensetzen. Gebühren dürfen nur die tatsächlichen Kosten decken, ein Gewinn ist rechtlich nicht erlaubt.

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Warnecke äußert scharfe Kritik am Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) und der Praxis einer intransparenten Gebührenkalkulation: „Die Heimlichtuerei der Städte nimmt Ausmaße an, die an die Grenze der Legalität gehen. Die Stadt Potsdam sollte in einem Gerichtsverfahren dem Gericht mitteilen, wie die Kosten sich zusammen setzen. Die Stadt hat sich dem verweigert und die Informationen nicht preisgegeben. Dass ein Oberbürgermeister sich über das Recht hinwegsetzt und eine Gerichtsanordnung missachtet, nur um zu verheimlichen welche Kosten er in das Abwasser einberechnet, ist ein Skandal.“

Was sagt Mike Schubert zu der harschen Kritik?

Für den Oberbürgermeister ist der „eigentlich Skandal die Wortwahl des Vorsitzenden des privaten Eigentümerverbandes“. Die Landeshauptstadt habe weder Unterlagen vorenthalten noch habe der Oberbürgermeister sich über Recht hinweggesetzt oder Gerichtsanordnungen missachtet, heißt es in einer Stellungnahme: „Der Oberbürgermeister hat die erste Neukalkulation der Wasser- und Abwassergebühren seit 2013 beauftragt, die neue Satzung soll Anfang 2021 in Kraft treten.“ Die Kalkulation werde gemeinsam mit der Beschlussvorlage wie die bisherigen Kalkulationen auch veröffentlich und sei online im Rats-Informationssystem abrufbar.

Das Verwaltungsgericht Potsdam hatte Klägern gegen Gebührenbescheide recht gegeben. Es kritisierte vor allem die Quersubventionierung einzelner Stadtwerke-Unternehmen untereinander.

Wie erklärt die Stadt die Gebührenunterschiede?

Zunächst kritisiert sie die Studie. Das Ranking würde räumliche Gegebenheiten und ein unterschiedliches Verbrauchsverhalten nicht berücksichtigen, erklärt Baubeigeordneter Bernd Rubelt (parteilos). Außerdem sei eine die Musterfamilie untypisch für Potsdam, wo der Durchschnittshaushalt aus 1,8 Personen bestehe und im Mehrfamilienhaus lebe.

Eine Investition; Die Kläranlage Potsdam-Nord in Nedlitz wird erweitert..Dagmar Triptow (56) ist hier seit 29 Jahren Abwassermeisterin. Quelle: Bernd Gartenschläger

Doch er liefert auch eine Erklärung: „ Potsdam hat einen sehr hohen Investitionsbedarf in die technische Infrastruktur aufgrund des Wachstums der Stadt sowie durch anstehende Sanierungen im Netz, die alle aus den Gebühren bezahlt werden.“ Andere Kommunen würden Investitionskosten direkt auf die Bürger umlegen, anstatt sie in Gebühren oder Beiträgen einzurechnen. „In Potsdam haben wir in den vergangenen Jahrzehnten nur sehr geringe Investitionszuschüsse auf die Abwasserinvestitionen erhalten, während in den alten Bundesländern Abwasser-Investitionen durch Fördergelder von bis zu 90 Prozent bezuschusst wurden“, so Rubelt weiter.

Gibt es generell Erklärungen für die Preisunterschiede?

Die Studie nennt Faktoren, die schwer zu ändern sind. So müssen beispielsweise an manchen Orten mit Hilfe von Pumpen Höhen überwunden werden oder es gibt ein altes, anfälliges Kanalnetz. Auch teure Hochwasserschutz-Maßnahmen oder besondere Infrastrukturen können die Gebühren stark belasten. Dazu kommt das Verhältnis von Fläche und Einwohnerzahl – in Potsdam müsste sich dieses Verhältnis aufgrund des Einwohnerzuwachses gebührensenkend auswirken. Die Studie kommt daher zu dem Schluss, dass Strukturunterschiede nicht „die zum Teil enormen Preisdifferenzen“ erklären.

Kann ich meine Gebührenbelastung vergleichen?

Laut Eigentümerverband ist das kaum möglich, weil „die Gebührenordnungen der einzelnen Kommunen uneinheitlich, intransparent und häufig auch mit einer Vielzahl von individuellen Ausnahmeregelungen versehen sind“. Warnecke fordert, der Städtetag solle einheitliche Regeln für die Gebühren einfordern und die Kommunen sollen für Transparenz sorgen.

Von Peter Degener und Alexander Engels