Studie sieht in Potsdam 50.000 Quadratmeter ungenutzten Wohnraum

Potsdam

Laut der Studie „Neues Wohnen 2020“ sind in Potsdam rund 50.000 Quadratmeter Wohnfläche ungenutzt, weil wenige Menschen in überdurchschnittlich großen Wohnungen leben. Wenn man die durchschnittliche Wohnfläche von 39,5 Quadratmeter nimmt, die in Potsdam jeder Einwohner laut Statistischem Landesamt Berlin-Brandenburg hat, entsprecht diese Fläche einem Wohnraum für über 1200 Menschen.

Senioren haben im Schnitt 20 Quadratmeter mehr Platz

Vor allem Senioren über 65-Jahre leben oft in großen Wohnungen, wo sie trotz des im Alter deutlich sinkenden Platzbedarfs auf im Schnitt 100 Quadratmetern“ leben, so die Studie, die von der Kölner Pantera AG durchgeführt wurde. Das betreffe vor allem alleinlebende Ruheständler mit Immobilieneigentum.

Anzeige

Dieser hohe Wert wird damit erklärbar, wenn der Lebenspartner verstorben ist und in vielen Fällen zuvor auch Kinder im Haushalt gelebt haben. „Bietet man diesen Menschen durch passgenaue Projektentwicklungen attraktive Alternativen auf kleinerem Raum, kann in den bisher genutzten Immobilien insbesondere für größere Familien neuer Wohnraum entstehen“, erläutert Michael Ries vom Pantera-Vorstand. Im Schnitt stünden Senioren 20 Quadratmeter mehr Wohnraum zur Verfügung.

Weitere MAZ+ Artikel

Viele sind bereit in kleinere Wohnung zu wechseln

Die Studie sagt zudem aus, dass jeder zweite Befragte bereit wäre, im Alter auf die große Wohnung zu verzichten. Dadurch „ergeben sich riesige Möglichkeiten für dringend benötigten Wohnraum, vor allem für Familien“. Laut der Studie gibt es in Potsdam 18.000 reine Senioren-Haushalte. Allerdings hat die Befragung sehr unterschiedliche Ergebnisse in Deutschland ergeben – die Bereitschaft umzuziehen ist im Vergleich der Bundesländer nirgendwo geringer als in Brandenburg.

Wohnungstauschzentrale soll in die Yorckstraße

Das von der Pantera-Studie beleuchtete Problem ist auch der Stadt Potsdam bekannt. Nach jahrelangem Druck der Linksfraktion in der Stadtverordnetenversammlung soll nun endliche eine Wohnungstauschzentrale in Potsdam installiert werden. Die zuletzt angekündigte für Ende März angekündigte Eröffnung in der Yorckstraße musste durch die Corona-Pandemie verschoben werden.

Ein Problem in Potsdam: Durch den angeheizten Mietmarkt lohnt sich der Umzug in eine kleinere Wohnung für die Mieter mit überdurchschnittlich großen Wohnungen oft nicht. Die Neumiete ist oftmals so hoch, dass es kaum eine finanzielle Ersparnis gibt.

Von MAZonline