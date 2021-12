Potsdam

Einige Studierende und Aktivisten rebellieren mit der Online-Petition „Nein zur 2G-Regelung an der Universität Potsdam“ gegen Auflagen, die ab dem 3. Januar an der Hochschule gelten sollen. Von da an dürfen nur noch geimpfte oder genesene Studierende an Präsenzveranstaltungen teilnehmen. Allerdings gibt es Ausnahmen, auf die die Protestierenden nicht hinweisen.

Am Montagnachmittag hatten 427 Unterstützer die Petition unterschrieben, nur 96 sind aus Potsdam. In sieben Wochen müssten 1600 Unterschriften für ein Quorum erreicht werden

Katharina Schütz aus Potsdam schreibt im Debattenteil der Petition zum Beispiel, dass die 2G-Regel „diskriminierend und somit verfassungswidrig sei. „Jeder hat ein Recht auf Bildung und freie Entscheidung“, schreibt sie. Niemand dürfe gezwungen werden – gemeint ist vermutlich die Impfung –, denn das sei Zwang „und somit auch eine Straftat“. Die Gleichbehandlung sei durch eine 2G-Regel auch nicht gewährt. „Diese Regel dürfte in einem freien Land, welches Meinungsfreiheit und Demokratie propagiert nicht zum Tragen kommen“, schreibt Schütz.

Auch Impfgegner melden sich zu Wort

Tom Röwekamp aus Berlin möchte „über Dinge, die man im Blut hat beziehungsweise ins Blut bekommt“, selbst entscheiden dürfen und ein anonymer Debattenteilnehmer aus dem sächsischen Görlitz findet es nicht in Ordnung, in dieser schweren Zeit, „andere noch am Studium zu hindern, obwohl sie gesund sind“.

Doch nicht alles, was innerhalb der protestierende Gruppe behauptet wird, besteht einen Faktencheck. Auf dem umstrittenen Messenger-Dienst Telegram leitet zum Jasmin Sibel folgende Nachricht „Freier Brandenburger“ weiter: Die 2G-Regelung auf dem Campus würde ihnen zufolge bedeuten, dass beispielsweise Biologiestudierende nicht mehr ins Labor dürfen, um entscheidende Praktika für die Leistungsbewertung zu absolvieren. „Konsequenz ist, dass sie ihr Studium nicht zu Ende bringen können, nur weil sie sich gegen einen medizinischen Eingriff entschieden haben.“

Tatsächlich kennen die Uni-Regeln Ausnahmen

„Das ist falsch“, sagt Uni-Sprecherin Silke Engel. Auf ihrer Homepage habe die Universität ausdrücklich Ausnahmen festgelegt, bei denen die 3G-Regel weiterhin gelte. Praktika und bestimmte Sportveranstaltungen gehörten beispielsweise dazu. Womöglich hätten die Kritiker solche erst kürzlich publizierten Ausnahmen übersehen. Davon abgesehen könnten Studierende auch wieder an digitalen Veranstaltungen teilnehmen.

Laut Engel hätte die Universität Potsdam durchaus die bisher geltende 3G-Regelung fortsetzen können. Allerdings sei der Aufwand der immer wieder neu zu prüfenden negativen Tests einfach zu groß gewesen. Geimpfte und Genesene könnten einfach einen Ausweis hochhalten, die Testergebnisse jedoch müssten einzeln und genau geprüft werden. „Man kann aber nicht flächendeckend jemanden hinstellen“, sagt Engel.

Viele Studierende sind selbst für die Maßnahmen

Entscheidend für die Einführung der durch die neue Eindämmungsordnung des Landes gedeckte 2G-Regel sei aber letztlich die Haltung vieler Studierenden selbst gewesen. „Wir meinen, dass die große Mehrheit der Studierenden das 2G-Modell unterstützt“, so Engel. Aus verschiedenen Gesprächen werde dies deutlich.

Tatsächlich sagt auch der hochschulpolitische Referent des Asta, Moritz Pleuse, auf Nachfrage: „Der Asta der Universität Potsdam begrüßt grundsätzlich die 2G-Regelung.“ Allerdings müsse es ein ausreichendes Ersatzangebot geben. „Angesichts dessen muss nach unserem Dafürhalten ein umfangreiches Hybrid-Angebot geschaffen werden.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Engel sagt, mit der 2G-Regel könne einerseits der versprochene und von Präsident Oliver Günther bevorzugte Präsenzunterricht fortgesetzt und zugleich dafür gesorgt werden, dass nicht unbemerkt doch Infektionsherde entstünden. Das Bewusstsein, sich unter geimpften oder genesenen Kommilitonen zu befinden, reduziere die „gefühlte Unsicherheit“, die gerade wegen der hohen Inzidenzzahlen zuletzt auf dem Campus geherrscht habe.

Von Rüdiger Braun