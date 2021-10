Studieren in Potsdam: Kaum bezahlbare Wohnungen und WG-Plätze für Studierende

Potsdam

Auf der Suche nach einer Unterkunft geht der Großteil der Potsdamer Studenten leer aus. 3401 Bewerbungen gingen für einen Platz in einem Wohnheim des Studentenwerks Potsdam zum Wintersemester ein, das in wenigen Tagen beginnt. Doch nur 700 Zimmer können vergeben werden.

„Wir sind wieder auf Vorpandemie-Niveau, was die Anzahl der Bewerbungen und die Länge der Warteliste angeht“, erklärte Josephine Kujau, die Sprecherin des Studentenwerks, am Donnerstag der MAZ. Grund für diesen ungebrochenen Andrang ist der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Potsdam, der auch die Studienanfänger trifft.

WG-Zimmer kosten zwischen 550 und 700 Euro im Monat

Eine von ihnen ist Nicky-Estelle Ernst, 20 Jahre alt, aus dem Umland von Halle (Saale). Zum Wintersemester möchte sie an der Universität Potsdam Spanisch und Biologie auf Lehramt studieren. Die Zusage für ihren Studienplatz hat sie, das letzte Hindernis zum Studienbeginn ist die Suche nach einem Zimmer. Seitdem sie vor zwei Monaten den Zulassungsbescheid der Uni Potsdam erhalten hat, ist sie auf der Suche. Doch die Mieten sind hoch und einen Anspruch auf BAföG-Förderung hat sie nicht. Und die WG-Zimmer, die sie sich leisten könnte, sind äußerst begehrt: „Man erhält kaum Rückmeldungen, die WGs bekommen viel zu viele Bewerbungen und haben schnell keinen Überblick mehr“, erklärt sie.

Maximal 400 Euro warm kann die angehende Studentin für ein Zimmer aufbringen. Auf wg-gesucht.de, einer beliebten Online-Plattform, auf der Wohngemeinschaften ihre Zimmer anbieten, bewegen sich die noch verfügbaren Angebote derzeit aber zwischen 550 und 700 Euro. Das könne sie sich schlichtweg nicht leisten, sagt sie. Auch auf einen Platz im Wohnheim hat sie sich beworben, ihr Wartelistenplatz ist allerdings aussichtslos.

Alle Kontaktschnipsel dieser Anzeige im Foyer der Filmuniversität Babelsberg sind weg. Quelle: Julius Frick

27500 Menschen studieren seit 2020 in Potsdam

„Es wird auch in diesem Jahr nicht möglich sein, der großen Nachfrage mit bezahlbarem Wohnraum annähernd gerecht zu werden“, bestätigt Josephine Kujau vom Studentenwerk. 175 Euro bezahlt ein Student in Potsdam für ein Zimmer mit gemeinschaftlich genutzten Sanitärräumen und Küche auf dem Flur. Ein Einzelapartment in einem Neubau mit eigener Küchenzeile und Bad kostet 325 Euro im Monat. Insgesamt bietet das Studentenwerk 2511 solcher Zimmer an. Um den Bedarf an studentischem Wohnraum zu decken, reicht das nicht. 27 500 Menschen studieren mittlerweile in Potsdam.

Wie viele Studenten tatsächlich auf Zimmersuche sind, kann man im Studentenwerk nicht sagen. Unter den 3401 Bewerbungen sind viele, die sich auch an anderen Hochschulen beworben und ihren Bedarf an einem Zimmer in Potsdam nie mit dem Zulassungsbescheid bestätigt haben. Dennoch sei es für 870 Studierende nicht möglich gewesen, ein Angebot zu machen, die definitiv nach Potsdam wollten. „Uns erreichen immer noch zahlreiche Anrufe und Mails, die alle den gleichen Inhalt haben: ‚Suche dringend Zimmer, ab sofort!‘“, so Kujau weiter.

64 Zimmer des Studentenwerks wurden am Ende verlost

Immerhin gibt es nicht mehr die dramatischen Bilder von nächtlichen Warteschlangen vor der Geschäftsstelle des Studentenwerks: Drei Jahre ist es her, dass Studienanfänger für einen Wohnheimplatz im Treppenhaus am Hauptbahnhof campierten. Denn die letzten Zimmer werden an einem Tag kurz vor Semesterbeginn nicht nach Warteliste, sondern frei vergeben. Heute ist das überflüssig: In diesem Jahr wurde der sogenannte „Tag der freien Vergabe“ für die Restzimmer vollständig digitalisiert. Unabhängig vom Zeitpunkt der Bewerbung wurden 64 Zimmer online verlost.

Noch auf der Suche ist auch Niklas Stelzig, 20 Jahre, aus Magdeburg. Für den Studiengang Sportmanagement an der Universität Potsdam wollte er zum Wintersemester unbedingt aus seiner Heimatstadt raus. Beim Studentenwerk habe er sich zu spät beworben und blieb auch ohne Losglück. Seit Mitte September sucht er eine Wohnung in Potsdam. Seine Mietobergrenze liegt bei 450 Euro warm. „In diesem Preissegment haben die meisten Anzeigen eines von drei Problemen. Erstens du erhältst keine Antwort, oder zweitens gefällt dir die Wohnung nicht oder drittens gibt es bereits einen Anfragestopp beim Inserat“, sagt Stelzig.

Pendeln von Magdeburg zur Uni Potsdam

Keine Wohnung und das Studium rückt näher: Auch wenn er sich nicht entmutigen lasse, habe er dieses Gefühl die ganze Zeit im Hinterkopf. Diese „Planlosigkeit“ verunsichere auf dem Weg in den neuen Lebensabschnitt. Zu diesem Gefühl trage auch die lange Liste unbeantworteter Anfragen auf wg-gesucht.de bei: „Rückmeldungen sind schon ein Erfolg“, sagt er.

Auch Nicky-Estelle Ernst sorgt sich: „Es kann sein, dass ich das Studium verschieben muss oder für nächstes Semester nur Online-Veranstaltungen belegen kann. Das setzt unter Druck, denn damit geht mir dann auch Zeit verloren.“

Bleibt also nur die Flucht ins Umland? Die Suche in Potsdam haben beide aufgeben. Niklas Stelzig versucht sein Glück in Berlin. Seine Kommilitonin sucht bereits in Brandenburg an der Havel, denn von dort wären es zum Campus Golm auch nur 30 Minuten Fahrtzeit. Und auch in Magdeburg habe sie sich schon Inserate angesehen.

Von Martin Müller