Studio Babelsberg ist an US-Investor verkauft

Babelsberg

Der Mehrheitsverkauf der Filmstudios Babelsberg ist vollzogen: Die TPG Real Estate Partners (TREP) haben den Erwerb der Studio Babelsberg AG abgeschlossen. Das hat das auf den Immobilienbereich fokussierte Unternehmen, das zum US-amerikanischen Vermögensverwalter TPG gehört, nun mitgeteilt.

Vorstandsvorsitzender Carl L. Woebcken und Vorstand Christoph Fisser von Studio Babelsberg werden mit einer Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen beteiligt bleiben. Sie werden dem Unternehmen auch in ihren bisherigen Funktionen erhalten bleiben.

4,10 Euro je Studio-Babelsberg-Aktie

Wie berichtet, hatte TREP bereits Mitte September den Abschluss einer Vereinbarung zum Erwerb einer Beteiligung an Studio Babelsberg bekanntgegeben. Im Zuge der Vereinbarung erwirbt TREP ein Anteilspaket vom Hauptanteilseigner der Studio Babelsberg AG, der Filmbetriebe Berlin-Brandenburg GmbH (FBB), die von Woebcken und Fisser geführt wird. Als Teil der Vereinbarung unterbreitete FBB ein öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb der Mehrheit der Aktien an Studio Babelsberg gegen eine Barzahlung von 4,10 Euro je Studio-Babelsberg-Aktie. Das Angebot unterlag einer Mindestannahmeschwelle – diese wurde zum Ablauf der Annahmefrist am 29. Oktober 2021 erreicht. „Alle Vollzugsbedingungen der Transaktion sind nun erfüllt“, teilt die TREP nun mit.

Studio nun Teil einer globalen Studioplattform

Mit dem Abschluss der Transaktion soll Studio Babelsberg nun Teil der globalen Studioplattform Cinespace Studios von TREP werden. Cinespace ist der zweitgrößte Studiobetreiber in Nordamerika. „Mit dem Erwerb von Studio Babelsberg betreibt Cinespace nun 90 Studios und bringt damit seine Strategie des Aufbaus einer erstklassigen Studioplattform für die führenden Content-Produzenten auf der ganzen Welt voran“, heißt es in der Mitteilung. Studio Babelsberg werde weiterhin als eigenständige Marke agieren – „und zugleich von den Ressourcen und dem Netzwerk der globalen Plattform profitieren“.

Studio Babelsberg blickt auf eine lange Geschichte zurück. In den vergangenen Jahren machten deutschsprachige Serien wie „Dark“, „Babylon Berlin“ und „1899“ sowie international erfolgreiche Spielfilme wie „Inglourious Basterds“, „V wie Vendetta“, „Bridge of Spies“ und kürzlich „Matrix Resurrections“ Schlagzeilen.

Dreharbeiten im Studio Babelsberg im Jahr 1926 zu „Metropolis“. Quelle: Universum Film/Imago

„Studio Babelsberg ist weltweit für seine Qualität sowie als Symbol für die kreative Kultur Berlins und Brandenburgs bekannt“, sagte Michael Abel, Partner bei TREP. „Mit Studio Babelsberg haben wir die Gelegenheit gesehen, in einen führenden Studiobetrieb zu investieren, der gut positioniert ist, um von den langfristigen Wachstumstrends im Medien- und Content-Konsum zu profitieren. Wir unterstützen die Strategie und Ausrichtung des Unternehmens und freuen uns darauf, das Geschäft weiter auszubauen.“

„Position als Europas führendes Studio“

„Wir freuen uns, den erfolgreichen Abschluss der Transaktion bekanntzugeben und TREP als unseren neuen Partner willkommen zu heißen“, betonten Woebcken und Fisser. „Das Team von TREP schätzt unsere traditionsreiche Geschichte und bringt große Expertise und Erfahrung im Aufbau von Unternehmen mit, die Studio Babelsberg helfen, das nächste Kapitel erfolgreich zu schreiben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um unsere Position als Europas führendes Studio gemeinsam weiter zu festigen.“

100 Jahre Film im Studio Babelsberg: An der Festveranstaltung im Jahr 2021 im Studio Babelsberg nahmen der damalige Kulturstaatsminister Bernd Neumann und der damalige Berlinale-Chef Dieter Kosslick, der damalige Ministerpräsident Matthias Platzeck sowie die Studio-Chefs Christoph Fisser und Carl L. Woebcken (v.l.) teil. Quelle: Joachim Liebe

„Studio Babelsberg verfüge über eine große Tradition in der Filmproduktion und hat einige der größten Kultfilme aller Zeiten produziert“, erklärt Eoin Egan, Chief Operating Officer von Cinespace. „Die Nachfrage nach hochwertigen Inhalten steigt kontinuierlich und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den Teams von Studio Babelsberg und TREP Berlin zu einem globalen Zentrum für Content-Produktion zu machen.“

Über TPG Real Estate Partners

TPG Real Estate Partners ist die spezialisierte Plattform für Immobilieninvestments des weltweit tätigen alternativen Asset Managers TPG. Aktuell verfügt TREP über ein verwaltetes Vermögen von 5,5 Milliarden US-Dollar. Seit Auflegung des Fonds im Jahr 2009 hat TREP ein differenziertes Investment-Portfolio aufgebaut, das hauptsächlich aus Plattformen und Portfolien in Europa und den USA mit einem hohem Immobilienanteil besteht.

TPG wurde 1992 gegründet und verfügt heute über ein verwaltetes Vermögen von rund 109 Milliarden Dollar mit Investment-Teams und operativen Einheiten an zwölf internationalen Standorten.

Von Ildiko Röd