Am Kosmos-Mosaik des Potsdamer Rechenzentrums ist der Moment verewigt – der Kosmonaut Alexei Leonow schwebte an diesem Mittwoch vor 55 Jahren als erster Mensch frei im All. Die Künstler des Kreativhauses erinnerten daran – und schlugen den Bogen in die Gegenwart verordneter Einsamkeit.