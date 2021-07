Babelsberg

Der Projektentwickler KW Development will die Pläne für das Hochhausprojekt in der Medienstadt Babelsberg voraussichtlich im August in einem Pressetermin öffentlich machen. Das hat Sprecherin Britta Berger auf MAZ-Anfrage mitgeteilt.

Bei dieser Gelegenheit beantworte die Gesellschaft „gerne alle aktuellen Fragen rund um das Projekt“. Das betrifft auch die Bitte der MAZ um eine Reaktion auf die Kritik der Babelsberger Film- und Medienwirtschaft, die sich unmittelbar nach einer ersten Vorstellung der Hochhauspläne im Hauptausschuss zu Wort gemeldet hatte.

Studio Babelsberg AG ist alarmiert

Alarmiert äußerte sich dort der Vorstandsvorsitzende der Studio Babelsberg AG, Carl Woebcken, der vor Risiken für den Film- und Medienstandort warnte: „Es macht keinen Sinn, wenn da einer aus dem Elfenbeinturm auf die Medienstadt herunter schaut. Man sollte die Fläche, die da zur Verfügung steht, wirklich mit Bedacht beplanen“, sagte Woebcken.

Er verwies auch auf die für das Hochhaus angekündigte Büronutzung. Babelsberg sei ein Forschungs- und Produktionsstandort, so der Vorstandsvorsitzende: „Aber kein Bürostandort. Büroflächen sollten in der Planung immer nur Produktionsnebenflächen sein. Sie sollten nicht im Vordergrund stehen.“

Daniel Libeskind als Architekt dabei

Wie berichtet, hatten Jan Kretzschmar von der KW Development und Filmpark-Chef Friedhelm Schatz Mitte Juni im Bauausschuss erste Pläne für ein Bürohochhaus an der Großbeeren-/Ecke August-Bebel-Straße präsentiert. Als Architekt für den kreisrunden 18-Geschosser nannten sie den New Yorker Daniel Libeskind.

Der Entwurf sei so geheim, dass nicht einmal der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) ihn bis dahin zu sehen bekam, hieß es: „Wenn du einen großen Film drehst, besetzt du ihn mit George Clooney“, sagte gleichnishaft Schatz im Bauausschuss: „Und wir wollen einen großen Film drehen.“

Diskretion als Geschäftsgrundlage

Mit den Stars argumentierte auch die Film- und Medienwirtschaft am darauffolgenden Tag im Hauptausschuss. Joachim Kossack als Geschäftsführer der Ufa und als Sprecher eines vor eineinhalb Jahren gegründeten Strategiekreises Medienstandort Babelsberg verwies auf den Wert und die Zugkraft internationaler Filmproduktionen für das Areal.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das eine Problem des Turmprojektes wäre es laut Woebcken, „dass wir nachher in Nachbarschaft dazu wie auf einem Präsentierteller sitzen, wo alle hinunterschauen, wie wir arbeiten“. Filmindustrie lebt von Diskretion. Das andere Problem laut Woebcken: Für den Eigentümer sei es „immer besser“, ein Grundstück mit dem Baurecht für ein Hochhaus zu verkaufen: „Aber wenn es einmal da steht, ist die Fläche weg.“

Studio Five und Pentagon mit neuem Besitzer

Die KW Development hat auf dem Studiogelände schon diverse Büro- und Produktionsstätten errichtet – und weiter veräußern können. Zu den namhaften Projekten zählen der Ausbau des Studio Five an der Joe-May-/Ecke Lilian-Harvey-Straße und ein Büroneubau auf dem früheren Parkplatz der Studios gleich neben dem Haupteingang zum Gelände.

Die Gebäude wurden im dritten Quartal 2020 ebenso von einer Fondsgesellschaft Berlin Income One erworben, wie im Jahr zuvor der Verwaltungsstandort im Brunnenviertel zwischen Waldstadt I und II, in dem der Landesbetrieb für Bauen und Liegenschaften Mieter ist.

Auch das Pentagon genannte Geschäftshaus in der Medienstadt unmittelbar neben der Filmhochschule – Mieter ist unter anderen das Informations-Verarbeitungs-Zentrum IVZ von ARD und Deutschlandradio – sei „nicht mehr im Bestand der KW Development“, so Sprecherin Berger.

Auf der gegenüberliegenden Seite der Marlene-Dietrich-Allee errichtet die Gesellschaft in einem Bogen gerade weitere Bürogebäude.

Höher als das „Mercure“-Hotel

Für das Bürohochhaus, das das „Mercure“-Hotel um mehrere Meter überragen würde, rechnet Kretzschmar mit einem Investitionsvolumen von 300 Millionen Euro. Nach aktuellem Baurecht sollen dort nur 20 Meter Gebäudehöhe zulässig sein.

Der Bauausschuss wollte sich mit dem Projekt ein zweites Mal unmittelbar nach der Sommerpause am 17. August befassen – dann aber in nichtöffentlicher Sitzung.

Von Volker Oelschläger