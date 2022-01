Potsdam

Ein Sturm zieht am Donnerstagmorgen über Potsdam. Der Deutsche Wetterdienst hat eine entsprechende Warnung vor Sturmböen in der Früh herausgegeben.

Die Feuerwehr rückte seit 8 Uhr zu Einsätzen aus. Aktuell ist sie an drei Orten in Potsdam im Einsatz, um Gefahren zu beseitigen. In der Nedlitzer Straße (B2) und am Neuen Palais sind jeweils Bäume auf die Straßen gefallen, haben Zeugen mitgeteilt. Die Feuerwehrkräfte räumen die Fahrbahn, um sie für den Berufsverkehr frei zu bekommen. Es staut sich auf Nedlitzer und Amundsenstraße.

Aufwendiger wird es in der Hegelallee. Dort hatte ein Bürger gemeldet, dass ein Baugerüst vom Sturm bedroht werde. Nach einer ersten Einschätzung ist das Gerüst offenbar stabil, aber eine Plane hat sich gelöst und stellt eine Gefahr für die Oberleitungen der Straßenbahn dar. Sie hat sich offenbar in den Leitungen verfangen. Laut Feuerwehr kann die Straßenbahn dort derzeit nicht fahren. Auch der Autoverkehr ist eingeschränkt. Staugefahr!

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Verkehrsbetrieb in Potsdam (Vip) warnt bisher allgemein vor Beeinträchtigungen im Bus- und Tramverkehr. Er bestätigt via Twitter die Probleme bei den Straßenbahnen wegen der Gerüstplane: Zwischen Platz der Einheit und Campus Jungfernsee fährt nichts.

Wegen der beiden umgestürzten Bäume gibt es aktuell Probleme auf den Linien 606, 614, 692, 695 und 698.

Wir informieren an dieser Stelle weiter, wenn etwas passiert.

Von Alexander Engels