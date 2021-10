Potsdam

Der Wind frischt in Potsdam am Freitag nochmals merklich auf. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte, werden auch zum Wochenausklang in Potsdam Sturmböen erwartet. Der amtlichen Warnung zufolge können Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h und 70 km/h, stellenweise bis zu 85 Kilometer pro Stunde auftreten.

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) hat daher entschieden, die Parks in Potsdam auch am Freitag geschlossen zu halten: „Aufgrund der Sturmwarnung bleiben alle Parks der Stiftung heute geschlossen. Dies gilt auch für die darin befindlichen Schlösser“, teilte die SPSG via Twitter mit.

Die gute Nachricht: Das Wetter beruhigt sich in den kommenden Stunden wieder. „Gegen Abend flaut der Wind wieder ab“, so die Wettervorhersage des DWD. Für den Samstag wird nur wenig Wind vorhergesagt, aber es bleibt kühl. Maximal 13 Grad werden erwartet. So bleibt es auch am Sonntag, nur wird es dann sonniger und trocken.

Dauereinsatz für Feuerwehr am Donnerstag

Am Donnerstagvormittag hatte das Sturmtief „Ignatz“ teils heftige Sturmböen nach Potsdam gebracht. Die Feuerwehr war zeitweise im Dauereinsatz.

Zudem hatten zwei Brände – ein Großbrand in der Berliner Vorstadt und ein brennender Pkw auf der A115 bei Drewitz – Einsatzkräfte der Feuerwehr gebunden. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr Potsdam hätte sich vor allem die freiwilligen Wehren um Sturmschäden gekümmert.

Von MAZonline/ dpa