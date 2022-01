Gegen 20 Uhr gingen bei der Feuerwehr erste Schadensmeldungen ein. In den meisten Fällen ging es um herabfallende Äste, in Einzelfällen um entwurzelte Bäume. In der Berliner Vorstadt schlug ein Baum auf abgestellte Pkw. Am Morgen drohte am Humboldtring eine Glasscheibe herabzustürzen.