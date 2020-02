Potsdam

Die Stadtwerke Potsdam sind auf das Sturmtief „Sabine“ vorbereitet. Das teilte das Unternehmen am Sonntagnachmittag mit. „Der öffentliche Nahverkehr fährt aktuell. Der Leitstand der ViP steht im ständigen Austausch mit dem Deutschen Wetterdienst und schätzt aktuell und situativ die Situation für den Betrieb des ViP ein“, sagt Göran Böhm, Sprecher der Stadtwerke. „Die größte Gefahr wird von umfallenden Bäumen und herabfallenden Ästen erwartet.“

Kraftwerksblock wird heruntergefahren

Zudem teilte er mit, dass die Fähre F1 solange planmäßig fahre, wie der Fährmann vor Ort den sicheren Fährverkehr gewährleisten könne. Eine Einschätzung zum morgigen Betrieb sei zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich.

„Das Heizkraftwerk-Süd fährt einen Kraftwerksblock runter, da aufgrund der Wetterlage mit großen Mengen Überschussstrom aus Windkraft zu rechnen ist“, so Böhm weiter. Alle Leitstände seien vorbereitet und für den Ernstfall bereit.

Schulen bleiben geöffnet

Potsdams Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) schreibt am Sonntagnachmittag indes auf Twitter, dass die Schulen in Potsdam am Montag offen bleiben. „Die aktuelle Wetterprognose erfordert derzeit keine Schulschließungen in Potsdam. Sollte sich die Lage ändern, werden wir dies umgehend kommunizieren“, teilte sie mit.

