Potsdam

Das Sturmtief „Ylenia“ hat Potsdam gerade erst hinter sich gelassen und für einige Schäden gesorgt, da folgt schon das nächste: „Zeynep“ könnte mit der gleichen Kraft wie „Ylenia“ auf Potsdam treffen. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erwarten, dass nach einer vorübergehenden Wetterberuhigung am Freitag das „Orkantief mit verbreitet schweren Sturmböen sowie teils Orkanböen (Bft 11) aus Südwest bis West“ nach Potsdam kommt.

Den Wetterexperten zufolge könnte „Zeynep“ ab 20 Uhr eintreffen. Bereits gestern hatte der DWD daher eine Vorabinformation zu einem möglichen Unwetter am Freitag herausgegeben, am Freitagmorgen wurde es konkreter – und eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen wurde ausgesprochen. Sollte das Orkantief tatsächlich nach Potsdam ziehen, sind zum Abend hin Böen mit bis über 100 km/h möglich, „in Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit orkanartigen Böen bis 115 km/h“ gerechnet werden. Erst in der zweiten Nachthälfte tritt Beruhigung ein.

Die Potsdamer Feuerwehr hat sich bereits am Freitagmorgen für Einsätze hinsichtlich des stürmischen Abends vorbereitet. Die Geräten wurden überprüft, die „Einsatzbereitschaft wieder hergestellt“, teilte die Feuerwehr via Twitter mit.

Windrekorde in Potsdam

Wie verhalte ich mich am besten?

Bei den erwarteten Windgeschwindigkeiten ist es ratsam, die Hinweise der Experten ernst zu nehmen. Sollte es wirklich Orkanböen geben, so sind sogar – wie gestern erlebt – schwere Schäden an Gebäuden möglich, Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Es wird daher geraten, möglichst den Aufenthalt im Freien zu vermeiden. Bei Aufenthalten im Freien sollte ein Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen gehalten werden. Haus- und Wohnungsbesitz sollten alle Fenster und Türen geschlossen halten und Gegenstände im Freien wie beispielsweise auf der Terrasse oder auf dem Balkon zu sichern.

