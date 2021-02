Potsdam

Steht Potsdam die dritte Corona-Welle bevor? Oder hat sie schon begonnen? Die Angst, dass die Virus-Mutationen die Neuinfektionen wieder in die Höhe treiben wird, ist groß. Zumal die Zahl der nachgewiesenen Mutationen in der Stadt weiter steigt, erst am Dienstagabend sind eine Reihe neuer Fälle der britischen Variante B117 unter anderem im Klinikum bekannt geworden. Um möglichst genau zu wissen, wie weit sich die Mutationen schon verbreitet haben, lässt Potsdam inzwischen jede positive Corona-Probe auf die gefürchteten Virus-Varianten testen. Eine Analyse, die auch für die Infektionsnachverfolgung neue Möglichkeiten bieten könnte.

Wie kam es zu dem Corona-Ausbruch in der Kita oder dem Seniorenheim? Haben sich die Infizierten im Klinikum untereinander angesteckt oder ist das Virus auf verschiedenen Wegen auf die Station gelangt? Das sind Fragen, die das Gesundheitsamt dank der Sequenzierung in Zukunft deutlich genauer beantworten kann – vorausgesetzt das zu untersuchende Material, sprich die positive Corona-Probe, ist frisch. Denn nur dann ist laut Klinikum eine „aussagekräftige Sequenzierung“ möglich.

Wie viele Infektionsquellen gab es?

Ist dies der Fall, können die Experten anhand „ähnlicher genetischer Muster in den analysierten Proben“ eine Art Virus-Familie innerhalb einer Mutation erkennen – und daraus wiederum „mögliche Infektionscluster und die mögliche Anzahl von Infektionsquellen identifizieren“, erklärt Klinik-Sprecherin Theresa Decker. Sämtliche Erkenntnisse würden dann mit dem Gesundheitsamt analysiert.

Lesen Sie mehr:

Noch ist das Labor des Klinikums bei der genetischen Analyse der Corona-Proben auf die Hilfe eines Partner-Labors in Bielefeld angewiesen. Lediglich die vorbereitende Untersuchung, die sogenannte „Target-PCR“, läuft aktuell im Bergmann-Klinikum. „Mit diesem Verfahren kann dargestellt werden, ob eine Virusmutation vorliegt oder nicht“, so Decker. Ist das der Fall, führen die Bielefelder im nächsten Schritt eine Genom-Sequenzierung durch.

Wer die Kosten für die Suche nach den Virus-Mutationen zahlt

In Kürze – voraussichtlich Mitte März – wird das Labor des Klinikums auch diese Analyse dann selbst durchführen können. „Die notwendige Geräteinfrastruktur wird gerade aufgebaut und die Schulungen für die Mitarbeitenden initiiert.“ Voraussichtlich Mitte März soll es losgehen.

Die Kosten für die Sequenzierung – rund 200 Euro je Probe – werden für bis zu fünf Prozent der positiv getesteten Corona-Proben vom Bund übernommen. „Die darüber hinaus angeordneten Sequenzierungen sämtlicher Proben des Gesundheitsamtes (PCR-positiv und Target-PCR) werden über die Landeshauptstadt Potsdam finanziert“, erklärt Decker.

Von Anna Sprockhoff