Innenstadt

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen die Suche nach dem Mädchen wieder aufgenommen, dessen persönliche Sachen am Mittwochmorgen am Ufer der Havel gefunden wurden. Im Nuthepark an der Neuen Fahrt gegenüber dem Hauptbahnhof hatten Passanten am jenem Morgen gegen 7 Uhr eine Tasche gefunden, doch bislang deutet nichts auf ein Verbrechen, einen Suizid oder einen Unfall hin. Die 15-jährige Britney aus Kenia hatte ihr Elternhaus in Drewitz am Dienstagabend gegen 22 Uhr nach einem Streit verlassen.

Am Mittwoch waren rund 60 Polizisten an der Suche beteiligt. Zeitweilig war ein Hubschrauber im Einsatz. Ein Taucher suchte den Fluss ab, zwei Hunde durchstreiften die Uferbereiche. Die Wasserschutzpolizei hatte zwei Boote im Einsatz.

Die sind auch am Donnerstag wieder unterwegs. Auch sind mehrere Taucher im Wasser. Die Polizei erwägt, wieder einen Hund zu holen und auch den Helikopter wieder einzusetzen.

Von Rainer Schüler