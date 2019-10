Innenstadt

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen die Suche nach dem Mädchen wieder aufgenommen, dessen persönliche Sachen am Mittwochmorgen am Ufer der Havel gefunden wurden. Der Hubschrauber kreist wieder, er fliegt streifenweise die Havel bis nach Hermannswerder ab. Erstmals ist auch eine Drohne der Polizei im Einsatz. Auf den Fährtenhund hat man bislang verzichtet. Zwei Boote der Wasserschutzpolizei sind unterwegs und diesmal sogar alle sechs Taucher der Polizeidirektion. Insgesamt suchen 50 Polizisten nach dem Mädchen.

Taucher suchen den ganzen Tag

Die Taucher werden den ganzen Tag damit zu tun haben, die Neue Fahrt abzusuchen, sagte Einsatzleiter Uwe Czerny (48). Im Hauptarm der Havel zwischen Freundschaftsinsel und Bahnhof ist die Strömung relativ stark, was die Taucher allerdings auch vor Trübstoffen im Wasser bewahrt. „Der Untergrund ist fest und gut abzutasten“, sagte Czerni der MAZ.

Tauchleiter Uwe Czerny: Der Polizeihauptkommissar kommt aus Jüterbog; sein Team ist aber in Potsdam stationiert. Quelle: Rainer Schüler

Die Sichttiefe liege bei etwa einem Meter; die Wassertemperatur bei „idealen 12 bis 14 Grad“. Gesucht werde im Halbkreis-Verfahren: Der von Land her angeleinte Taucher sucht wie ein Scheibenwischer den Boden ab; er bekommt immer mehr Leine; der Radius wird größer.

Nach Angaben der Weißen Flotte ist die Havel zwischen 1,80 und 2,50 Meter tief. Der Schiffsverkehr läuft bislang planmäßig. Flottenchef Jan Lehmann steht im ständigen Kontakt mit der Einsatzleitung der Polizei und bekommt Zeitfenster, in denen er Schiffe durch die Neue Fahrt schicken kann, zur Schlösserrundfahrt etwa: „Wir verkaufen fleißig Karten.“ Die Alte Fahrt als Ausweichstrecke zu nehmen, ist zum Einen verboten und zum Anderen nicht möglich, weil sich die Lange Brücke in Richtung Landtag (Stadtschloss) schon so weit neigt, dass die Schiffe nicht mehr drunter durch passen. Sollte das Mädchen tatsächlich im Wasser sein, glaubt Lehmann, dass sie längst nicht mehr in der Neuen Fahrt ist.

Im Nuthepark an der Neuen Fahrt gegenüber dem Hauptbahnhof hatten Passanten am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr eine Tasche des Mädchens gefunden, doch bislang deutet nichts auf ein Verbrechen, einen Suizid oder einen Unfall hin. Die 15-jährige Britney N. aus Kenia hatte ihr Elternhaus in Drewitz am Dienstagabend gegen 22 Uhr nach einem Streit mit der Mutter verlassen.

Gefahr für Leib und Leben nicht auszuschließen

Da eine Gefahr für Leben und Gesundheit des Mädchens nicht auszuschließen sei, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Die Vermisste ist etwa 1,60 Meter groß, schlank, hat dunkle Hautfarbe und braune schulterlange Haare. An dem Tag ihres Verschwindens war sie mit einem weißen T-Shirt und blauer Jeans bekleidet.

Der Helikopter der Polizei hat hochauflösende Kameratechnik an Bord. Quelle: Rainer Schüler

Am Mittwoch waren rund 60 Polizisten an der Suche beteiligt. Zeitweilig war ein Hubschrauber im Einsatz. Mehrere Taucher suchten den Fluss ab, zwei Hunde durchstreiften die Uferbereiche. Die Wasserschutzpolizei hatte zwei Boote im Einsatz.

