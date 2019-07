Potsdam

Noch immer läuft die Suche nach der 81-jährigen Ursula M. Die Seniorin, die an einer Demenz leidet und auf verschiedenen Medikamente angewiesen ist, ist am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr zum letzten Mal in ihrem Pflegeheim auf Hermannswerder gesehen worden – seither gilt sie als vermisst. Man habe bereits alle bekannten Anlaufstellen geprüft, meldet die Polizei, die auch mehrere Mantrailerhunde bei der Suche nach der Vermissten eingesetzt hat.

Vor Hermannswerder war Ursula M. in Babelsberg zu Hause

Die Familie von Ursula M. ist rund um die Uhr auf den Beinen, berichtet eine der beiden Töchter, die auf ihren Touren auch immer wieder auf die Halbinsel Hermannswerder zurückkehrt. Dort lebt Ursula M. seit fünf Jahren. Zuvor war sie in Babelsberg zu Hause – ein mögliches und wie die Vergangenheit gezeigt hat für Ursula M. auch erreichbares Ziel. „Unsere Mutter ist schon mehrfach unterwegs gewesen“, berichtet die Tochter. „Einmal haben wir sie in der Nähe des Karl-Liebknecht-Stadions gefunden, einmal in der Dortustraße – wie sie dorthin gekommen ist, ob sie zum Beispiel einfach in einen Bus gestiegen ist, das konnten wir nie nachvollziehen.“ Längere Strecken könne ihre Mutter zu Fuß gar nicht mehr bewältigen – dass sie sich dennoch auf den Weg zu ihrem alten Zuhause gemacht haben könnte, hält die Tochter aber für denkbar: „Sie sagt immer, dass sie ihren Mann sucht – oder ihre Tochter.“

Die alte Dame nimmt gern Kontakt auf

Ursula M. könne sich noch an ihren Namen erinnern – sie nennt ihn, wenn man sie danach fragt. „Sie ist sehr mitteilsam und schließt sich gern Menschen an“, sagt die Tochter. Vor allem wenn sie Kinder oder Hunde sehe, nehme die alte Dame gern Kontakt auf. Die Betreuer in der Seniorenpflege hätten schon öfter beobachtet, wie Ursula M. mit Passanten einfach mitläuft. „Guten Tag! Schön ist es hier! Die Sonne scheint“ – mit diesen Worten beginne Ursula M. gern das Gespräch mit Fremden – ansonsten habe sie es mit ganzen Sätzen schwer, spreche eher in Fetzen.

Blumen für die Vase und Gaby-Albrecht-Lieder

Ursula M. ist sehr naturverbunden. Sie pflückt und sammelt gern Blumen und Blätter und trägt oft Sträußchen mit sich herum, um sie daheim in ihrem Zimmer in eine Vase zu stellen. „Sie kann sich nur noch schlecht bücken, aber wenn sie ein schönes Blatt sieht, hebt sie es auf“, erzählt die Tochter. Auch Musik mag Ursula M. – in den vergangenen Wochen habe sie mit ihrer Mutter immer Gaby Albrecht gehört, erzählt die Tochter. „Ich hoffe, dass sie einfach mit jemandem mitgegangen ist. Wir sind alle auf den Beinen, um unsere Mutter zu finden – sie kann doch nicht vom Erdboden verschluckt worden sein!“

Die Krankheit ist ihr deutlich anzusehen

Ursula M. ist eine sehr kleine Frau. Die Polizei gibt ihre Größe in der offiziellen Suchmeldung mit 1,50 Meter an. „Sie ist aber eher noch ein wenig kleiner“, sagt die Tochter. Auffällig sei ihr Gang: Ursula M. laufe nach vorn gebeugt. „Ihr Blick ist starr“, sagt die Tochter. „Sie ist von der starken Demenz gezeichnet – die Krankheit ist ihr deutlich anzusehen.“

Beige Schuhe, graue Hose, schwarzer Kurzarm-Pullover

Am Tag ihres Verschwindens trug Ursula M. beige Schuhe, eine graue Stoffhose und einen schwarzen Pullover mit einem V-Ausschnitt und mit kurzen Ärmeln, die von einem helleren Streifen eingefasst sind. Ihr Haar ist kurz, grau, voll und unfrisiert. Ursula M. trägt eine Brille.

Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Die bisherigen Suchmaßnahmen und eingegangenen Hinweise deuten darauf hin, dass die Rentnerin in Richtung Innenstadt gelaufen ist. Die Polizei bitte die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Ursula M. seit Mittwochnachmittag gesehen hat oder weiß, wo sie sich derzeit aufhält, wird gebeten, sich an die Polizei in Potsdam unter 0331/55 08 12 24 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

