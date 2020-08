Jägervorstadt

Uwe Rohland kann nicht schlafen, kann nicht parken und versteht auch gar nicht was das alles vor seinem Fenster in der Gregor-Mendel-Straße in der Jägervorstadt soll. „Ich fühle mich hier richtig belagert von den Menschen, die sich so wichtig finden mit ihrem komischen Serienfilm“, sagt der 65-jährige Nachbar der Löwenvilla.

Tagsüber würde es vor seinem Fenster laut werden, weil die Filmcrew sich zum Mittagessen versammelt, nachts rattert ein Generator, der die Masken-Wagen mit Strom versorgen. „Sonst ist es hier totenstill“, sagt Rohland.

Anzeige

Anwohner drohen mit „Krieg“

Dabei sollten die Dreharbeiten schon bis Ende Juli beendet sein. „Die haben sich hier hübsch eingenistet“, sagt Rohland. Er sei gerade erst aus einem 5-wöchigen Urlaub wiedergekommen „Jetzt wird hier bis zum 7. August noch lustig weitergedreht“, echauffiert er sich.

Weitere MAZ+ Artikel

Am schlimmsten findet er aber die Parksituation. In der Gregor-Mendel-Straße würden auf 200 Metern Trucks stehen. Auch 100 Meter der Schlegelstraße seien voller Trucks. Trucks, die ihm und seinen Nachbarn seit Ende Juni die Parkplätze wegnehmen.

Weil Rohland, nicht viel, aber doch immer noch für seinen Parkplatz zahlt, hat er dem Sicherheitsmann ein Angebot unterschlagen: „Ich habe gesagt: Drückt die Augen zu, lasst mich da stehen oder es gibt Krieg!“ Und er hätte wohl Erfolg gehabt. Sein Auto steht mit einem Zettel, auf dem seine Handynummer steht, nun wieder in der Nähe seiner Wohnung.

Dreharbeiten zu „Sunny – Wer bist du wirklich?“ in Potsdam

Ein Sprecher der Produktionsfirma bestätigt den direkten Dialog mit den Anwohnern. „Wir sind in gutem Austausch und immer für den direkten Dialog“, antwortete der Sprecher auf MAZ-Anfrage. „Sollte es mal beim Dreh zu Unregelmäßigkeiten kommen, zum Beispiel, dass für die Produktion reservierte Parkflächen blockiert sind, finden wir immer Lösungen oder bitten, Unannehmlichkeiten herzlich zu entschuldigen.“

Anders als Rohland behauptet, liefe bei den Dreharbeiten aber alles nach Plan. Die letzten Szenen seien für Mitte oder Ende August geplant – also länger als den Anwohnern bisher über einen Aushang mitgeteilt wurde.

Wer in der Einfahrt zur Löwenvilla am Donnerstagabend einen Krankenwagen gesehen hat, muss sich aber nicht um eine von Anwohnern überfallene Filmcrew sorgen. Es könnte sich dabei um eine Schlüsselszene der neuen TVNow-Event-Serie einer UFA-Produktion handeln. Die Produktionsfirma hüllt sich diesbezüglich in Schweigen, aber in einer kurzen Inhaltsbeschreibung steht: „Sunny, die im RTL-Universum schon einige Auftritte hatt wird von Valentina Pahde ( GZSZ, Fack ju Göhte) gespielt und zieht für eine Fotografie-Masterclass von Berlin nach München. Ihre Rückkehr in die glitzernde Münchner VIP-Welt wird für sie zu einem rauschhaften Trip. Auf einer ausschweifenden Party kommt es zu einem tragischen Todesfall. Als Sunny am nächsten Morgen mit einem Filmriss aufwacht, dreht sich alles nur noch um die Frage: Was ist in jener Nacht geschehen?“

Promi-Party in der Löwenvilla

Die pompöse Potsdamer Löwenvilla ist nicht nur historisch dafür bekannt, dass in ihr die Bombe des missglückten Stauffenberg-Attentats auf Hitler lagerte, sondern auch als Kulisse für Filmdrehs wie Martin Schreiers Drama „Traumfabrik“. Sich die Villa nach München zu fantasieren wäre ein Leichtes.

Lesen Sie dazu auch: „Weltgeschichte in Potsdam zu vermieten Hier lagerten die Hitler-Attentäter die Bombe“

Die berühmte Löwenvilla in der Potsdamer Gregor-Mendel Straße ist wieder Drehort. Diesmal für „Sunny – Wer bist du wirklich?“. Quelle: Bernd Gartenschläger

Auch die Rollen sind recht bekannt besetzt. Neben Valentina Pahde spielt Wilson Gonzalez Ochsenknecht, der schon in „Lords of Chaos“ und „Tatort“ mitspielte, den schwerreichen Ove. Auch Gerrit Klein spielt den Anführer der Fotografie-Masterclass-Clique. Klein ist aus „Herzensbrecher – Vater von vier Söhnen“ und „Kreuzfahrt ins Glück“ bekannt. Außerdem spielen Ben Andrews Rumler, Linda Rohrer, Meryl Marty, Brix Schaumburg, Sarah Buchholzer und Felix Lampert mit. Viele von ihnen waren schon an der Löwenvilla im Einsatz, wie ihre Instagram-Accounts zeigen. Bei der eskalierenden Partyszene könnten einige der Figuren am Donnerstagabend zusammenkommen. Wilson Gonzalez war zumindest in einer Story von Ben Andrews zu sehen.

Große Versprechen des Produzenten

Der für „Familie Braun“ und „Alles was zählt“ bekannte und Emmy-Preisträger Manuel Meimberg verspricht für die neue Serie Großes: „Ich bin wirklich froh, dass uns die Chance gegeben wird, mit Sunny völlig neue Wege zu gehen. Wir verlassen die bekannte Welt von GZSZ und tauchen in einen Genre-Mix aus Guilty Pleasure, Mystery und Young Adult. Das ist spannend, unterhaltsam, sexy und vor allem relevant!“

Uwe Rohland aus Potsdam bezweifelt das. „Ich weiß nicht, ob es diese Soap braucht. Wenn ich mir vorstelle, das ist eine Serie und die Drehen hier dann immer wieder. Das ist ätzend“, sagt er. Er findet es nicht fair, dass die Stadt seine Parkgebühren und die der Produktionsfirma kassiert.

Von Jan Russezki