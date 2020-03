Potsdam

Im Zeichen der Corona-Krise stellt nach der Tafel nun auch die Suppenküche der Volkssolidarität auf dem Campus der Stadtverwaltung auf einen Notbetrieb um. Der Gastraum wird zwar geschlossen, Essen wird es aber weiter geben – vor der Tür.

„Wir folgen dem Berliner Vorbild und schließen – aber nicht ganz“, sagt Dirk Brigmann, der Geschäftsführer der Volkssolidarität in Brandenburg an der Havel, Potsdam-Mittelmark und Potsdam. „Wir geben ab Mittwoch draußen Lebensmittel aus – zum Beispiel Brötchen und Obst – und wir werden auch weiterhin Lebensmittelspenden von den Supermärkten abholen.“

Viele Besucher der Suppenküche zählen zur Risikogruppe

Der Gastraum sei zu klein, der Andrang zu groß um die Suppenküche wie gewohnt zu bewirtschaften. „Bei uns ist immer volles Haus. Da sitzen für gewöhnlich sechs Leute an einem Tisch“, so Brigmann. Selbst, wenn man wollte, könnte man die nun geforderten anderthalb Meter Abstand zwischen den Besuchern nicht einhalten. „Die Sicherheit unserer Besucher ist uns wichtig, zumal viele von ihnen schon älter sind oder Vorerkrankungen haben und so zur Risikogruppe gehören“, sagt Brigmann.

Die Suppenküche bietet ihren Not-Service bis auf Weiteres montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr an.

Lesen Sie dazu auch:

Corona in Potsdam: Die wichtigsten Infos in Kürze

Corona: Zelt am St. Josefs-Krankenhaus dient als zentrale Abstrichstelle

Corona: Das ist der Notfallplan der Arbeitsagentur

Corona: Tafel sucht dringend Helfer

Von Nadine Fabian